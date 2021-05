Witucki z Konfederacji Lewiatan: Polski Ład. Czerwony dywan dla przedsiębiorców to wyższe podatki

Prezydenta Konfederacji Lewiatan, Maciej Witucki skomentował Polski Ład, czyli nowy program gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości. 15 maja ocenił, że jest on programem opartym o podnoszenie podatków, co nie jest wskazane na czas wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

- Polski nie stać na błędy, zwłaszcza w takim momencie - kończy ekspert. - Okres wychodzenia z kryzysu to nie czas na podnoszenie podatków, kiedy inne kraje je raczej obniżają. Jak wszyscy lubiłem oglądać Janosika w telewizji, ale zabieranie „bogatym", żeby dać biedniejszym bez odpowiedniego przygotowania i w tak specyficznej sytuacji może się źle skończyć. Polityka gospodarcza i góralskie legendy rzadko idą w parze.Polski Ład zakłada znaczące zaangażowanie państwa w gospodarkę. Należy jednak pamiętać, że naprawdę silne i konkurencyjne gospodarki światowe są budowane w oparciu o sektor prywatny (o Chinach nie rozmawiajmy, bo to wyjątek potwierdzający regułę).Polska gospodarka nie będzie w stanie osiągnąć pełnego rozwoju jeżeli nie wykorzysta potencjału sektora prywatnego - kończy swój komentarz Witucki . - Ogłoszenie nowego programu bez wcześniejszych uzgodnień z prywatnym biznesem na pewno nie pomoże w budowie zaufania do państwa - tak ważnego dla potencjalnych inwestorów.Sugestia eksperta Konfederacji Lewiatan dla rządu jest prosta. Po ogłoszeniu program, który ma reformować Polskę, powinien być pilnie i dogłębnie skonsultowany ze stroną społeczną, pracodawcami, związkami zawodowymi.- Mamy zapowiedź dyskusji o Polskim Ładzie na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego 20 maja br. Mam nadzieję na regularny i realny dialog podczas prac nad ustawami, które będą wprowadzały poszczególne rozwiązania. Chciałbym taką deklarację od premiera usłyszeć. My jesteśmy gotowi zaangażować potrzebne środki, żeby włączyć się w proces uzdrowienia, a właściwie zbudowania jak najlepszej formy dla polskiej gospodarki.