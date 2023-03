Wizz Air dwa razy w tygodniu poleci z Warszawy do Bilbao i Sewilli w Hiszpanii

Węgierski Wizz Air uruchomił dwa nowe połączenie z Lotniska Chopina w Warszawie do Hiszpanii; linia od marca tego roku będzie latać dwa razy w tygodniu do Bilbao, a od kwietnia, we wtorki i soboty, do Sewilli - poinformował w piątek przewoźnik.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak poinformował przewoźnik, maszyny Wizz Aira od marca br. w poniedziałki i piątki będą latać z Warszawy do Bilbao, a od 18 kwietnia do Sewilli - we wtorki i soboty.

Z Lotniska Chopina firma ta oferuje ponad 50 tras do 24 krajów. W letnim rozkładzie z Warszawy pasażerowie mogą polecieć m.in. do: Burgas, Tirany, Kopenhagi, Kutaisi, Walencji.

Wizz Air ma flotę 181 samolotów Airbus A320 i A321. Przewoźnik jest notowany na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod oznaczeniem WIZZ.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W ubiegłym roku lotnisko odprawiło ponad 14,4 mln podróżnych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl