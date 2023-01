Wizz Air ma problem z nową trasą

Węgierska linia lotnicza Wizz Air Hungary Ltd. nie posiada aktualnie wymaganego upoważnienia do wykonywania przewozów na trasie Katowice - Erywań - podał w piątek Urząd Lotnictwa Cywilnego. Wszczęte zostało postępowanie administracyjne na wniosek przewoźnika.

Wizz Air w czwartek poinformował, że od 29 kwietnia br. rozpocznie loty z Katowic do Erywania w Armenii. Połączenie ma być obsługiwane dwa razy w tygodniu: w środy i soboty. W piątek Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał komunikat dot. zapowiedzi linii.

"W związku z upublicznieniem planów węgierskiego przewoźnika lotniczego Wizz Air Hungary Ltd. dotyczących rozpoczęcia wykonywania regularnych przewozów lotniczych na trasach z Polski do Armenii (Katowice - Erywań), Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje, iż Wizz Air Hungary Ltd. nie posiada aktualnie wymaganego upoważnienia do wykonywania ww. przewozów, o którym mowa w art. 191 ust. 2 ustawy Prawo lotnicze" - przekazano w komunikacie.

Jak dodano, postępowanie administracyjne dotyczące wydania tego upoważnienia "zostało już wszczęte na wniosek przewoźnika Wizz Air Hungary Ltd.". "Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego pozostaje w kontakcie z ww. przewoźnikiem" - zapewniono.

Wizz Air jest obecny na katowickim lotnisku od maja 2004 r. Od tego czasu na trasach z i do Katowice Airport przewiózł ponad 23 mln podróżnych. Baza Wizz Air w Katowicach dysponuje flotą sześciu samolotów Airbus i zatrudnia ponad 200 członków załogi. Linia stale prowadzi rekrutację pracowników do katowickiej bazy.

Jak podał przewoźnik, wraz z najnowszą trasą z Katowic Wizz Air oferuje z Polski 183 trasy do 28 krajów.

Polacy szturmują Lotto jak nigdy dotąd. Opowiada nam o tym Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego. Zobaczcie

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl