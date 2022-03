Wizz Air na uruchamia połączenia do Bułgarii i Francji

Węgierska niskokosztowa linia lotnicza Wizz Air ogłosiła dodanie trzech nowych tras do siatki połączeń z Polski - poinformował przewoźnik. Pasażerowie będą mogli polecieć z w czerwcu do Bułgarii a we wrześniu do Francji.

Linia lotnicza wyjaśniła, że 19 czerwca uruchomione zostanie połączenie Rzeszów - Burgas w Bułgarii, a loty będą wykonywane w czwartki i niedziele. Od 1 sierpnia pasażerowie będą mogli z kolei skorzystać z połączenia Kraków - Burgas (w poniedziałki i piątki). Od 19 września wystartują połączenia ze stolicy Małopolski do francuskiego Lyonu. Loty na tej trasie mają być wykonywane także w poniedziałki i piątki.

Wizz Air oferuje obecnie ponad 180 tras do 25 krajów z dziesięciu lotnisk w Polsce.

