Wizz Air poleci z Katowic do Erywania

Linia lotnicza Wizz Air zapowiedziała uruchomienie od 29 kwietnia br. nowego połączenia z Katowic do Erywania – podały w czwartek władze portu oraz przewoźnik. Kierunek obsługiwany będzie dwa razy w tygodniu. Będzie to drugie połączenie Katowic z państwami Kaukazu.

"Cieszymy się, że Wizz Air ciągle rozwija swoją ofertę z pyrzowickiego lotniska. Katowice Airport będą jedynym portem regionalnym w Polsce z trasą do stolicy Armenii" - przekazał prezes zarządzającego lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, cytowany w informacji prasowej portu.

"Warto podkreślić, że to drugie połączenie Wizz Aira z Pyrzowic na Kaukaz. Od maja 2013 r. przewoźnik oferuje z naszego lotniska loty do Kutaisi w Gruzji. Jestem przekonany, że trasa do Erywania będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem m.in. wśród Ormian mieszkających i pracujących w Polsce" - ocenił Tomasik.

Wizz Air będzie latał do Erywania dwa razy w tygodniu: początkowo w środy i soboty, a od drugiej połowy czerwca w środy oraz niedziele.

Przedstawiciele Katowice Airport wskazują, że w tegorocznym sezonie letnim Wizz Air zaoferuje z tego lotniska 33 kierunki do 20 państw: Albanii (Tirana), Armenii (Erywań), Bułgarii (Burgas), Chorwacji (Split), Cypru (Larnaka), Czarnogóry (Podgorica), Grecji (Ateny i Korfu), Gruzji (Kutaisi), Hiszpanii (Barcelona, Castellon, Fuerteventura, Ibiza, Majorka, Malaga i Teneryfa), Holandii (Eindhoven), Islandii (Keflavik) i Izraela (Tel Awiw).

Wizz Air latem będzie latał także: na Maltę, do Niemiec (Dortmund), Norwegii (Bergen, Oslo-Torp), Portugalii (Madera), Szwecji (Malmo), Wielkiej Brytanii (Bristol, Liverpool, Londyn-Luton, Leeds-Bradfort), Włoch (Katania, Neapol, Rzym-Ciampino) oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Abu Zabi).

Jak wynika z czwartkowego komunikatu lotniska w Erywaniu, Wizz Air, który lata stamtąd m.in. do Rzymu, Wenecji (od 13 stycznia), Wiednia, Larnaki czy Abu Zabi, wraz z trasą Erywań - Katowice uruchomi również 30 kwietnia połączenia stolicy Armenii z Dortmundem oraz Sofią. Na 12 czerwca natomiast zapowiadane jest połączenie Erywań - Praga.

Wizz Air jest obecny na katowickim lotnisku od maja 2004 r. Od tego czasu na trasach z i do Katowice Airport przewiózł ponad 23 mln podróżnych. Baza Wizz Air w Katowicach dysponuje flotą sześciu samolotów Airbus i zatrudnia ponad 200 członków załogi. Linia stale prowadzi rekrutację pracowników do katowickiej bazy.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego połączeń skorzystało rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym.

Pandemia koronawirusa w latach 2020-2021 zahamowała wzrost przewozów. W 2020 r. z sieci połączeń lotniska skorzystało 1,44 mln podróżnych, a w 2021 r. - 2,32 mln. Miniony rok przyniósł odbudowę przewozów pasażerskich: odnotowano 4,42 mln pasażerów. Prognoza na 2023 r. zakłada obsłużenie ponad 5 mln podróżnych, co byłoby nowym najlepszym wynikiem w historii tego portu.

Port lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i regionalnym w przewozach komercyjnego cargo.

