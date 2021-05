Wizz Air uruchomi cztery nowe trasy lotnicze z trzech polskich lotnisk

Węgierski Wizz Air zapowiedział w czwartek uruchomienie z Polski nowych tras; chodzi o połączenia z Lublina do Burgas, a z Poznania i Warszawy do Lwowa oraz z Warszawy do Malagi. Nowe kierunki ruszą w czerwcu br.

"Wizz Air (...) ogłasza dzisiaj dodanie czterech nowych tras z Polski. W czerwcu w ofercie Wizz Aira, uruchomione zostaną nowe połączenia z Lublina do Burgas, położonego na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego, z Poznania i Warszawy do Lwowa na Ukrainie oraz z Warszawy do Malagi w Hiszpanii" - poinformował w informacji prasowej przewoźnik.

Jak podał przewoźnik, połączenia będą realizowane dwa razy w tygodniu na trasach Lublin - Burgas, Poznań - Lwów i Warszawa - Malaga, natomiast połączenie Warszawa - Lwów- trzy razy w tygodniu.

Wizz Air zachęca pasażerów do odpraw drogą elektroniczną oraz dokonywania płatności online za usługi (m.in. wykupując dodatkowy bagaż), aby zminimalizować zbędny kontakt fizyczny na lotnisku.

Ponadto, w celu prób powstrzymania rozprzestrzeniania się możliwych infekcji, pasażerowie są proszeni o przestrzeganie nowych zasad dotyczących dystansu fizycznego zarówno podczas wchodzenia jak i schodzenia z pokładu.

Przewoźnik tłumaczy, że choć filtry HEPA znajdujące się we wszystkich samolotach Wizz Air, odfiltrowują z powietrza w kabinie 99,97 proc. wirusów i bakterii, załoga oraz pasażerowie są zobowiązani nosić maski podczas całego lotu.

Wizz Air ma pięć baz w Polsce: Warszawa, Katowice, Kraków, Gdańsk i Wrocław. Przewoźnik dysponuje w sumie 137 samolotami typu Airbus A320 i A321. Linia jest notowana na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych pod nazwą WIZZ.

