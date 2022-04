Wizz Air uruchomi trzy nowe trasy z Katowic

Węgierski przewoźnik Wizz Air zapowiedział w czwartek uruchomienie z katowickiego lotniska trzech nowych tras. Chodzi o połączenia do Tirany w Albanii, Funchal na portugalskiej Maderze oraz na hiszpańską Ibizę. Nowe kierunki ruszą w czerwcu br.

"Wizz Air (...) ogłasza dodanie trzech nowych tras do siatki połączeń z Polski (...). Od czerwca pasażerowie WIZZ będą mogli podróżować z Katowice Airport do Tirany w Albanii, Ibizy na Balearach oraz Funchal na portugalskiej wyspie Maderze" - poinformował w czwartek przewoźnik.

Loty z Katowic do Tirany wystartują 16 czerwca i będą się odbywały w czwartki i niedziele, a od 4 lipca w poniedziałki i piątki; na Ibizę - od 15 czerwca w środy; a do Funchal - od 18 czerwca we wtorki i soboty.

Jak podał Wizz Air, firma oferuje ponad 195 tras do 27 krajów z 10 lotnisk w Polsce. Węgierski przewoźnik ma flotę 152 samolotów typu Airbus A320 i A321.

