Wizz Air uruchomi w sierpniu trzy nowe kierunki z Wrocławia

Uruchomienie trzech nowych kierunków z wrocławskiego lotniska zapowiedziały linie lotnicze Wizz Air. Pasażerowie od sierpnia będą mogli polecieć do Barcelony, Tirany oraz na grecką wyspę Rodos.

"Sezon letni 2022 zapowiada się bardzo ciekawie. Pasażerowie planujący wypoczynek czy wakacje mają szeroki i różnorodny wybór. Przewoźnicy przygotowali interesującą i rozbudowaną ofertę. Z satysfakcją odnotowujemy, że linie Wizz Air poszerzają ją o trzy wyjątkowo atrakcyjne kierunki" - podkreślił prezes Portu Lotniczego Wrocław Dariusz Kuś, cytowany w przesłanym PAP komunikacie.

Pierwszą nowością w sezonie letnim będzie połączenie na lotnisko Barcelona-El Prat, główne lotnisko stolicy Katalonii i drugie pod względem wielkości w Hiszpanii. "Co ważne z punktu widzenia turystów, z tego portu można łatwo i szybko dostać się do centrum Barcelony, wybrać się do np. do Tarragony lub w malownicze okolice delty Ebro" - podano w komunikacie. Przypomniano też, że pasażerowie wrocławskiego lotniska mają już do dyspozycji połączenie na lotnisko Barcelona Girona. Połączenie na lotnisko Barcelona-El Prat wystartuje 1 sierpnia. Samoloty na tej trasie będą latać dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i piątki.

Drugi nowy kierunek w ofercie tego przewoźnika to Tirana. "Stolica Albanii jest interesująca sama w sobie, ale jest też znakomitym punktem wypadowym do zwiedzania tego kraju i jego wybrzeża. Z roku na rok Albania przyciąga coraz więcej turystów. Jednak można powiedzieć, że to jedno z niewielu miejsc na Południu Europy, które jeszcze nie zostały do końca odkryte" - wskazano. Samoloty na tej trasie również będą latać od 1 sierpnia w poniedziałki i piątki.

Trzeci kierunek to należąca do Grecji, położona blisko wybrzeży Turcji wyspa Rodos. Połączenie ruszy od 2 sierpnia i będzie dostępne dwa razy w tygodniu - we wtorki i soboty

W letnim rozkładzie lotów wrocławskiego lotniska znalazło się ponad 80 kierunków. W siatce połączeń niskokosztowych znaleźć można bogatą ofertę kierunków południowych: dziewięć połączeń do Włoch (w tym dwie nowości: Wenecja-Treviso oraz Turyn); pięć do Hiszpanii (m.in. Alicante i Lanzarote) oraz cztery do Grecji (oprócz Rodos są to Ateny, Kreta Chania i Korfu). Wśród innych typowo wakacyjnych kierunków są m.in. Malta, Podgorica w Czarnogórze, Burgas w Bułgarii, Pafos i Larnaka na Cyprze oraz gruzińskie Kutaisi.

Oprócz tego, w ofercie znalazły się 23 popularne kierunki czarterowe.

