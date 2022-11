Wizz Air uruchomił nowe połączenie z Warszawy do Marrakeszu w Maroku

Linia lotnicza Wizz Air uruchomiła nowe połączenie ze stołecznego Lotniska Chopina do Marrakeszu w Maroku - poinformował w środę przewoźnik. Loty odbywać się będą dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki.

"Cieszymy się, że możemy zaoferować loty z Lotniska Chopina w Warszawie do Marrakeszu w Maroku. Nasza oferta daje jeszcze większy wybór miejsc docelowych w niskich cenach i jesteśmy pewni, że nasi klienci docenią wygodę bezpośrednich lotów do Maroka. Wizz Air kontynuuje rozbudowę swojej siatki niskokosztowych połączeń z Polski, przy zachowaniu najwyższych standardów obsługi pokładowej" - wskazała, cytowana w komunikacie przewoźnika, manager ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air Paulina Gosk.

Linia lotnicza przekazała, że rejsy z Warszawy do Marrakeszu będą realizowane dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i piątki.

Marrakesz to trzecie co do wielkości miasto w Maroku, położone w zachodniej części tego kraju. Leży u podnóża gór Atlas i kilka godzin od Sahary.

"Ten nowy lot jest wynikiem partnerstwa między Marokańskim Narodowym Biurem Turystyki i Wizz Air, które jest częścią strategii handlowej Marokańskiego Narodowego Biura Turystyki mającej na celu zwiększenie liczby polskich turystów odwiedzających Maroko. To nowe połączenie jest również świetną inicjatywą, która pozwala Polsce i Maroko być bliżej siebie" - dodał, cytowany w komunikacie, dyrektor marokańskiego narodowego biura turystyki w Polsce Rachid Ennaciri.

Wizz Air ma 38 baz w 16 krajach, z czego pięć w Polsce: w Katowicach, Krakowie, Warszawie, we Wrocławiu i w Gdańsku; obsługuje flotę 160 samolotów typu Airbus A320 i A321. Z Polski linia oferuje loty z 11 lotnisk. Przewoźnik jest notowany na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych pod nazwą WIZZ.

