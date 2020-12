Wizz Air w grudniu wznawia loty z Polski

Węgierska linia lotnicza Wizz Air zapowiedziała we wtorek wznowienie w grudniu lotów z Polski m.in. do Bergamo we Włoszech, Billund w Dani, Lizbony w Portugalii czy na Teneryfę w Hiszpanii.

"Wizz Air (...) wznawia w grudniu loty z Polski m.in. do takich miejsc jak: Bergamo (Włochy) z Gdańska, Billund (Dania) z Krakowa, Teneryfa (Hiszpania) z Katowic, Lwów (Ukraina) z Wrocławia czy Lizbona (Portugalia) z Warszawy" - poinformował przewoźnik we wtorkowym komunikacie.

Firma przekazała, że stworzyła nową, aktualizowaną mapę do planowania podróży Wizz Airem, by pasażerowie mogli na bieżąco sprawdzać, do których miejsc z siatki połączeń Wizz Aira można w danym momencie latać. "To także źródło informacji na temat obowiązujących ograniczeń w podróżowaniu spowodowanych koronawirusem" - wskazała linia.

Wizz Air przypomniał, że wdrożył dodatkowe procedury w zakresie higieny, ułatwiające utrzymywanie dystansu fizycznego podczas wchodzenia na pokład oraz zwiększenie czystości w samolocie.

"Pasażerowie powinni odprawiać się drogą elektroniczną oraz dokonywać płatności online za usługi (m.in. wykupując dodatkowy bagaż), aby zminimalizować zbędny kontakt fizyczny na lotnisku. W celu prób powstrzymania rozprzestrzeniania się możliwych infekcji, pasażerowie są proszeni o przestrzeganie nowych zasad dotyczących dystansu fizycznego zarówno podczas wchodzenia jak i schodzenia z pokładu" - czytamy w komunikacie.

Linia przekazała, że pomimo filtrów HEPA, które znajdują się we wszystkich samolotach Wizz Aira i odfiltrowują z powietrza w kabinie 99,97 proc. wirusów i bakterii, załoga oraz pasażerowie są zobowiązani nosić maski podczas całego lotu.

Wizz Air ma pięć baz w Polsce: Warszawa, Katowice, Kraków, Gdańsk i Wrocław. Przewoźnik dysponuje w sumie 134 samolotami typu Airbus A320 i A321.