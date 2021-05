Wizz Air w sezonie letnim 2022 poleci na ok. 200 trasach z 10 lotnisk w Polsce

Węgierski Wizz Air zapowiedział w piątek około 200 tras z 10 polskich lotnisk w rozkładzie lotów na sezon letni 2022. Przewoźnik poleci m.in. z Warszawy na wyspę Zakynthos, Gdańska do Larnaki, Katowic na Korfu, a z Karkowa do Nicei.

"Wizz Air (...) ogłasza dzisiaj rozkład lotów na sezon letni 2022. Linia w lecie 2022 oferuje około 200 tras z 10 lotnisk w Polsce do tętniących życiem miast, takich jak: Londyn, Paryż, Mediolan czy Madryt, a także do słonecznych przez cały rok miejsc: na Fuerteventurę, do Larnaki, Tel Awiwu oraz na Maltę" - poinformował przewoźnik w informacji prasowej.

Zgodnie z zapowiedzią, Wizz Air poleci m.in. z Warszawy na grecką wyspę Zakynthos, do Palma na Majorce; Gdańska do Larnaki (Cypr) lub na Mykonos (Grecja); Katowic na grecką wyspę Korfu; Krakowa do Nicei (Francja) i na greckie Santorini; Poznania do chorwackiego Splitu, czy z Wrocławia do Bourgas (Bułgaria) lub Keflavik na Islandii.

Wizz Air zachęca pasażerów do odpraw drogą elektroniczną oraz dokonywania płatności online za usługi (m.in. wykupując dodatkowy bagaż), aby zminimalizować zbędny kontakt fizyczny na lotnisku.

Ponadto, w celu prób powstrzymania rozprzestrzeniania się możliwych infekcji, pasażerowie są proszeni o przestrzeganie nowych zasad dotyczących dystansu fizycznego zarówno podczas wchodzenia, jak i schodzenia z pokładu.

Przewoźnik tłumaczył, że choć filtry HEPA znajdujące się we wszystkich samolotach Wizz Air, odfiltrowują z powietrza w kabinie 99,97 proc. wirusów i bakterii, załoga oraz pasażerowie są zobowiązani nosić maski podczas całego lotu.

Wizz Air ma pięć baz w Polsce: Warszawa, Katowice, Kraków, Gdańsk i Wrocław. Przewoźnik dysponuje w sumie 137 samolotami typu Airbus A320 i A321. Linia jest notowana na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych pod nazwą WIZZ.

