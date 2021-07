Wizz Air zachęca do wcześniejszej odprawy przed odlotem na lotnisku

Węgierskie linie Wizz Air, z powodu międzynarodowych regulacji dotyczących koronawirusa, zachęcają pasażerów do odprawy na lotnisku co najmniej 2 godz. przed planowanym odlotem oraz - mimo wcześniejszej odprawy online - udania się do stanowiska odprawy - poinformował we wtorek przewoźnik.

"Z powodu ścisłych międzynarodowych regulacji dotyczących podróży pasażerowie powinni wcześniej stawić się na lotnisku, aby pracownicy partnerskiej firmy handlingowej mogli sprawdzić wszystkie niezbędne dokumenty i certyfikaty wymagane w krajach docelowych w celu zatwierdzenia karty pokładowej podróżującego" - przekazał w informacji prasowej Wizz Air.

Przewoźnik zachęca pasażerów do dokonywania odprawy na lotnisku co najmniej 2 godziny przed planowanym czasem odlotu. Wizz Air zaleca również udanie się do stanowiska odprawy mimo wcześniejszej odprawy online.

"Po przybyciu na lotnisko pasażerowie powinni udać się prosto do stanowiska odprawy Wizz Air, gdzie pracownicy obsługi naziemnej weryfikują niezbędne certyfikaty, pozwolenia i negatywne wyniki testu na COVID, a także wypełnione uprzednio online odpowiednie formularze wymagane w krajach docelowych" - tłumaczy przewoźnik.

Jak dodaje, po pozytywnej weryfikacji dokumentów pasażer otrzymuje nową kartę pokładową Wizz Air uprawniającą do wejścia na pokład.

"Jeśli podróżujący nie przedstawi wszystkich wymaganych dokumentów, wówczas linia jest zmuszona do odmowy przewozu, gdyż pasażer może nie zostać wpuszczony do kraju docelowego. Nieprzestrzeganie przepisów będzie skutkować wysokimi karami zarówno dla pasażera, jak i linii lotniczej"- zastrzegł Wizz Air.

Przewoźnik przypomniał jednocześnie, że wymagania wjazdowe zmieniają się w zależności od kraju. W związku z tym zaleca się, aby pasażerowie sprawdzali oficjalne rządowe strony internetowe kraju docelowego w celu znalezienia dalszych informacji. Dotyczy to także akceptowanych dokumentów oraz potwierdzenia wszystkich obowiązujących wymogów dotyczących podróży.

Wizz Air ma pięć baz w Polsce, w: Warszawie, Katowicach, Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu. Przewoźnik obsługuje flotę 141 samolotów typu Airbus A320 i A321. Linia jest notowana na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych pod nazwą WIZZ.

