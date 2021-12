Wizz Air zacznie latać z Polski do Dubaju, Neapolu i Nicei

Węgierski Wizz Air od przyszłego roku uruchomi trzy nowe połączenia z Polski. Chodzi o loty na trasach: Warszawa-Nicea, Kraków-Dubaj oraz Katowice-Neapol - poinformował we wtorek przewoźnik.

Jak przekazał w informacji prasowej Wizz Air, loty z Krakowa do stolicy Emiratów Arabskich - Dubaju rozpoczną się od 4 lutego 2022 r., a 28 marca 2022 r. linia zainauguruje rejsy z Katowic do Neapolu we Włoszech oraz z Warszawy do Nicei we Francji.

Wizz Air na tych trasach będzie latał dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i piątki.

Linia przekazała, że by zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów oraz załogi, Wizz Air wdrożył dodatkowe procedury w zakresie higieny.

Jak przypomniał we wtorek prezes Kraków Airport Jarosław Włoszek, węgierska linia posiada w krakowskim porcie bazę operacyjną, w której stacjonuje swoje samoloty.

"Nieustannie prowadzimy rozmowy z liniami lotniczymi o odbudowie mapy połączeń z Krakowa. Tym bardziej cieszymy się z przedświątecznej dobrej informacji od naszego bazowego przewoźnika o otwarciu połączenia do Dubaju" - powiedział Włoszek.

Według niego bezpośrednie połączenie z Krakowem nie tylko pozwoli polskim turystom odwiedzić jedno z najnowocześniejszych miast świata, ale umożliwi również gościom ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i całej Zatoki Perskiej poznać bogactwa regionu Małopolski i Krakowa.

Węgierski przewoźnik będzie na tej trasie konkurował z linią lotniczą flydubai ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, która w kwietniu 2018 r. rozpoczęła codzienne bezpośrednie loty pomiędzy Krakowem i Dubajem. Było to pierwsze połączenie lotnicze stolicy Małopolski z krajami Zatoki Perskiej.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. Z powodu pandemii koronawirusa, w całym 2020 r. obsłużył o 69 proc. mniej pasażerów niż rok wcześniej - blisko 2,6 mln osób. W tym roku ruch na lotnisku rośnie z miesiąca na miesiąc - łącznie od początku br. z portu skorzystało ponad 2,6 mln osób.

31 października weszła w życie zimowa siatka połączeń Kraków Airport, w ofercie której są 123 regularne połączenia do 94 portów lotniczych.

Wizz Air ma pięć baz w Polsce: Warszawa, Katowice, Kraków, Gdańsk i Wrocław. Przewoźnik dysponuje w sumie 142 samolotami typu Airbus A320 i A321. Linia jest notowana na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych pod nazwą WIZZ.

