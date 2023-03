Wkrótce decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Co z kredytami milionów Polaków?

Na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej nie dojdzie do zmiany wysokości stóp procentowych – stwierdził ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. Drobnej obniżki stóp procentowych można spodziewać się we wrześniu.

Jak stwierdził ekspert, do ogólnego spowolnienia gospodarczego doszedł również czynnik nieznacznej poprawy nastrojów wśród firm i obywateli. Wskazał, że oczekiwania obywateli co do przyszłej inflacji są najniższe od maja 2018 r., co oznacza, że spodziewają się zmniejszenia tempa wzrostu cen. Zdaniem Zielonki, nastąpi to prawdopodobnie już w marcu, co będzie dodatkowym sygnałem, że "idziemy ku lepszemu".

"Chociaż nadal powodów do większego zadowolenia nie mamy. Wydaje się też, że Polki i Polacy przyzwyczaili się już do dużo wyższych kosztów życia" - przekazał ekspert.

Zgodnie ze scenariuszem bazowym Konfederacji Lewiatan, drobnej obniżki stóp procentowych można spodziewać się we wrześniu. Zaskoczenie - w opinii Zielonki - może przynieść najnowsza projekcja inflacji NBP, na podstawie którego RPP powinna się kierować przy wyznaczaniu poziomu stóp procentowych.

