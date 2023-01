Wkrótce prestiżowa debata w Warszawie. Oto o czym będziemy rozmawiać

Zbliża się konferencja EEC Trends pod merytorycznym patronatem WNP.PL. Już 6 lutego będziemy dyskutowali z decydentami, przedstawicielami rządu i biznesu o nowych kierunkach i najważniejszych trendach kształtujących przyszłość polskiej i europejskiej gospodarki. Wciąż trwa rejestracja na wydarzenie.

EEC Trends to cykl debat o perspektywach i kierunkach rozwoju polskiej gospodarki z udziałem partnerów i uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Już 6 lutego w ramach tej konferencji odbędzie się 9 debat (rejestracja udziału w wydarzeniu jest już możliwa - tutaj).

EEC Trends to ważny element kampanii Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) - obejmie m.in. publikacje na łamach portalu WNP.PL raportów i tekstów analitycznych oraz rozmów z osobami kształtującymi obraz polskiej gospodarki.

Najbliższy EEC, w którego agendzie znajdą odbicie treści EEC Trends, odbędzie się jak zwykle w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, w dniach 24-26 kwietnia 2023 roku.

Przed nami trudny rok, ale niełatwa będzie także – wobec dynamicznej zmienności i niestabilności – dyskusja o gospodarczych i geopolitycznych scenariuszach najbliższych miesięcy i lat.

EEC Trends podejmuje to wyzwanie: lutowe spotkanie obejmie swoim zakresem najważniejsze zjawiska w gospodarce – wszechobecne skutki skomplikowanej sytuacji geopolitycznej z kryzysem energetycznym na czele, a w tym kontekście transformację sektora energii i procesy dostosowania gospodarki do wyzwań klimatycznych, a także zjawiska związane ze spowolnieniem czy uwarunkowania przyspieszającej digitalizacji.

Uczestnicy zmierzą się też z obszarami szczególnej w ostatnich latach zmienności: globalnym handlem i ekspansją oraz inwestycjami w logistyce i transporcie. Zobacz, kto już potwierdził udział.

Zadanie dla polskiej gospodarki 2023: wykorzystać trudności, by uciec do przodu

Sesja inaugurująca przyniesie zapewne szerszą panoramę zjawisk, którymi mamy i będziemy mieć do czynienia w świecie kumulujących się kryzysów: politycznego związanego z wojną, ale także energetycznego, klimatycznego, inflacyjnego, żywnościowego.

Kluczowe dla dyskusji otwarcia wydają się dwa pytania. Pierwsze: jakie globalne czynniki wpłyną na funkcjonowanie polskiej gospodarki, a więc na co mamy wpływ, a do jakich warunkow musimy się zaadaptować. Drugie: jak wykorzystać presję zewnętrznych czynników dla przyspieszenia zmian w polskiej gospodarce?

Wsparcie - jak skutecznie pomagać Ukrainie. Odbudowa - jak się do niej przygotować, co można zrobić już teraz?

W dyskusji nie zabraknie, rzecz oczywista, tematu Ukrainy, w którym – należy mieć taką nadzieję – motywy odbudowy i europejskich aspiracji Kijowa przeważać będą nad priorytetowymi dziś nadal kwestiami wsparcia polityczno-militarnego i humanitarnego.

Uwzględniając powszechną niepewność co do rozwoju sytuacji militarnej, osią dyskusji uczyniono europejskie aspiracje Ukrainy, kolejne etapy, możliwe scenariusze, role do odegrania oraz szerokie, z udzialem Europy i świata przygotowania do odbudowy kraju z wojennych zniszczeń.

Handel, dostawy, eksport, produkcja – na wciąż wzburzonym morzu

Z sytuacją geopolityczną – wciąż skomplikowani i niestabilną – wiążą się ważne z punktu widzenia gospodarki kwestie logistyki, dostaw i infrastruktury, a także dynamicznych relacji i konkurencji w globalnym handlu.

W trakcie sesji „Infrastruktura i geopolityka „ oraz „Globalny handel” będzie mowa m.in. o nowych szlakach handlowych, zmianach w łańcuchach dostaw, logistyce i modelach produkcji, o planowanych i realizowanych inwestycjach infrastrukturalnych o roli zarządzania ryzykiem w działaności eksportowej i międzynarodowej ekspansji gospodarczej.

Energia i klimat, finanse i technologie – wszystko co ważne z punktu widzenia inwestora

Na parę pokrewnych i uzupełniających się debat złoży się: dyskusja o transformacji i przyszłości polskiego sektora energii poddawanego obecnie wielokierunkowej presji oraz sesja poświęcona inwestycjom w zrównoważoną produkcję – w tym projektom związanym z wykorzystaniem energii i zmniejszaniem wpływu produkcji na środowisko i klimat.

Blok dwóch wydarzeń dedykowany będzie problematyce finansowej – środkom na rozwój nowoczesnej innowacyjnej gospodarki raz wciąż trudnej kwestii środków UE dla Polski, ich dostępności, absorpcji, wykorzystania pod presją uciekającego czasu i trudnego otoczenia.

Nie mogło zabraknąć w trakcie EEC Trends wydarzeń poświęconych technologicznej rewolucji cyfrowej i jej wpływowi na produkcję i gospodarkę. Od tego, jak uda się wykorzystać nowe możliwości technologii, zależy konkurencyjność całej gospodarki, nowe standardy pracy, produktywność i jakość – rozumieją to już nie tylko liderzy zmian, ale i mniejsze podmioty szukające swoich szans w innowacjach.

E-commerce, edutech, fintech, medtech jako zjawiska i tendencje oraz chmura, Big Data, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, technologie Przemysłu 4.0 jako narzędzia – to w największym skrócie obszar tematyczny sesji „Digitalizacja w praktyce” oraz „Tech dla inwestora”.

Wyróżnienia dla tych, którzy najlepiej radzą sobie w trudnym otoczeniu

Trudne realia gospodarcze nie wykluczają udanych przedsięwzięć, a ci, którzy sprawnie żeglują na wzburzonym morzu, zasługują na szczególne docenienie. W trakcie gali kolejnej edycji WNP Awards – prestiżowej nagrody, przyznawanej przez redakcję portalu WNP.PL – zaprezentowani zostaną ci, którzy zmieniają na lepsze całą polską gospodarkę.

