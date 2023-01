Władyczak: współpraca z globalnymi potentatami sprawia, że chętniej inwestują oni w rozwój mocy produkcyjnych w Polsce

Współpraca KUKE z globalnymi potentatami sprawia, że chętniej inwestują oni w rozwój swoich mocy produkcyjnych czy rozbudowę potencjału badawczego w naszym kraju – powiedział PAP prezes KUKE Janusz Władyczak.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i GE ogłosiły w czwartek zawarcie strategicznej umowy o współpracy w zakresie finansowania eksportu. Na mocy zawartego porozumienia GE w Polsce będzie współpracować z KUKE, które zapewni ubezpieczenie finansowania wybranych transakcji.

"Ubezpieczenie dotyczy projektów realizowanych przez GE na całym świecie, w których polskie spółki koncernu biorą czynny udział. GE, oferując swoje technologie, produkty i usługi, w tym wypadku przede wszystkim w zakresie energetyki, będzie mogła zaproponować nabywcy czy inwestorowi atrakcyjne warunki finansowania projektu, ponieważ spłata kredytów na jego realizację będzie gwarantowana przez KUKE. Oczywiście nasz udział jest warunkowany tym, że jakaś część projektu będzie realizowana przez polskie spółki należące do GE" - powiedział PAP prezes KUKE Janusz Władyczak.

Dodał, że polskie firmy posiadają doskonałe technologie i produkty, przy korzystnej relacji ceny do jakości. Jednak - jak zaznaczył prezes KUKE - o sukcesie w większych przedsięwzięciach decyduje kilka kwestii: przede wszystkim zapewnienie atrakcyjnego finansowania, potem usytuowanie w ramach łańcucha dostaw, jak też rozpoznawalność, zaufanie i mocna pozycja finansowa.

"Naturalnym jest, że to światowi liderzy w swoich segmentach mają większe szanse na wygraną w istotnych przetargach w zakresie transformacji energetycznej, rozbudowy kluczowej infrastruktury transportowej, itp. i to zarówno w krajach Afryki, Azji, ale też w państwach najwyżej rozwiniętych. Tak więc podobnie jak inne czołowe agencje wsparcia eksportu staramy się współdziałać również z branżowymi potentatami, gdyż to oni, biorąc udział w najróżniejszych projektach, dołączają do łańcuchów dostaw mniejsze firmy z Polski, będące ich poddostawcami lub podwykonawcami. Tam mają możliwość nie tylko zwiększania sprzedaży i zysków, ale też zbierania doświadczeń" - powiedział Władyczak.

Umowa zawarta miedzy KUKE a GE ma wartość 1 mld euro. Prezes polskiego ubezpieczyciela wyjaśnił, że koncern może wykorzystać te środki na różne projekty w najbliższych latach.

"Z każdym koncernem negocjujemy indywidualne warunki. Nasze zaangażowanie we wsparcie jego globalnej ekspansji skutkuje też tym, że chętniej inwestuje on w rozwój swoich mocy produkcyjnych czy rozbudowę potencjału badawczego w naszym kraju. Korzyść dla polskiej gospodarki jest ewidentna" - stwierdził prezes Władyczak. - "Im większa obecność danego koncernu w Polsce, tym lepsze mogą być warunki naszego ubezpieczenia i globalnej współpracy. Każdej ze stron się to opłaca. Cały czas rozmawiamy z różnymi międzynarodowymi koncernami, ale kluczowy dla nas jest ich wymiar obecności w Polsce i potencjał wykorzystania ich polskich zakładów i ośrodków w podejmowanych globalnie przedsięwzięciach" - dodał.

Umowa z GE to drugie tego typu porozumienie, zawarte przez KUKE. W ubiegłym roku Korporacja zawarła podobną umowę z Alstomem. Jej celem było zwiększenie wkładu z polskich zakładów grupy produkujących m.in. tabor kolejowy czy systemy zarządzania ruchem w różnych projektach realizowanych przez Alstom na całym świecie.

"Współpraca z Alstomem układa się bardzo dobrze, ponieważ kilku lat temu ubezpieczyliśmy dostawę produkowanych, w należącym do Alstomu chorzowskim Konstalu, wagonów dla metra w Dubaju, które woziły odwiedzających ostatnie Expo" - powiedział Janusz Władyczak.

Stwierdził także, że KUKE chce także zwiększyć swoją aktywność na rynkach afrykańskich, aby umożliwić polskim producentom i wykonawcom zdobywanie nowych rynków. W Afryce obecnie przygotowywanych jest wiele ciekawych projektów.

"Duża transakcja z polską firmą wykonawczą jest już w zasadzie zamknięta i kilka kolejnych ma szanse na realizację w najbliższych miesiącach. Co istotne gros tych transakcji ma wymiar nie tylko biznesowy, ale również społeczny, wpływając np. na poprawę stanu szkolnictwa czy systemu opieki zdrowia na poziomie krajowym, regionalnym czy lokalnym. To buduje też pozytywny wizerunek naszego kraju i jednocześnie zdecydowanie pomaga kreować lepsze warunki dla naszego biznesu w przedsięwzięciach czysto komercyjnych" - ocenił prezes Władyczak.

Zaznaczył, że KUKE współpracuje tutaj z dużymi zagranicznymi bankami i naszymi odpowiednikami z innych krajów europejskich.

"Oczywiście bardzo ważna jest dla nas Ukraina z dalszym wsparciem eksporterów i potencjalnym udziałem w procesie odbudowy tego kraju, choć oczywiście tutaj niczego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Widzimy też, że coraz więcej krajowych banków przychodzi do nas z propozycją objęcia ubezpieczeniem kredytów na ekspansję polskich firm na rynki zagraniczne, czy to w formie finansowania bieżącego, akwizycji czy inwestycji bezpośrednich. Ostatnio o wspólnych transakcjach z nami informowały dwie giełdowe spółki LPP i Sunex" - powiedział Janusz Władyczak.

