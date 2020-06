Władze Gdańska przygotowały raport o stanie miasta za rok 2019

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz przekazała przewodniczącej rady miasta Agnieszce Owczarczak raport o stanie miasta za rok 2019. Dyskusja nad nim odbędzie się w połowie lipca podczas sesji absolutoryjnej.

Obowiązek przygotowania takiego dokumentu nałożyły na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, wprowadzone w 2018 r.

"To jedna z tych zmian w ustawach samorządowych, którą bardzo sobie cenię, ponieważ pozwala opisać i poddać pod ocenę opinii publicznej - mieszkanek i mieszkańców Gdańska, a także radnych miasta - naszą całoroczną pracę" - podkreśliła Aleksandra Dulkiewicz podczas konferencji prasowej zorganizowanej w środę przed siedzibą Rady Miasta Gdańska (RMG).

W czasie spotkania przekazała przewodniczącej RMG Agnieszce Owczarczak papierową wersję raportu. Zawiera on najważniejsze informacje o demografii, budżecie, zarządzaniu, o inwestycjach i o wydarzenia w mieście w ubiegłym roku.

Poinformowała m.in o tym, że w 2019 r. liczba mieszkańców Gdańska wzrosła o 4276 i wynosi ona 470 tys. Dodała, że jest to najwyższa liczba ludności w Gdańsku od 1987 r.

Prezydent przypomniała, że w ubiegłym roku miasto wprowadziło bon żłobkowy, z którego skorzystało ponad 600 rodzin. Bon ma zrekompensować różnicę w kosztach rodzicom dzieci, które nie znalazły miejsca w żłobku publicznym, a przebywają w żłobkach prywatnych.

Powiedziała, że w ubiegłym roku liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych przekroczyła w Gdańsku 80 tys. Jest to wzrost o ponad 3,6 proc. w stosunku do 2018 r.

Z raportu wynika również, że w 2019 r. dochody budżetowe Gdańska przekroczyły 3,6 mld zł i w stosunku do 2018 r. wzrosły o 346 mln zł.

Przewodnicząca RMG Agnieszka Owczarczak wyjaśniła, że dokument zostanie poddany dyskusji publicznej podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta Gdańska, która odbędzie się w połowie lipca (dokładna data nie jest jeszcze znana).

W debacie, oprócz radnych, będzie mogło uczestniczyć 15 mieszkańców miasta. Czas przeznaczony na wystąpienia to 5 minut. Aby zostać dopuszczonym do głosu, należy wypełnić stosowny formularz i zebrać pod nim co najmniej 50 podpisów. Taki wniosek od 22 czerwca będzie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta. Zgłoszenia będą przyjmowane od 9 lipca do dnia poprzedzającego sesję absolutoryjną w Biurze Rady Miasta Gdańska"- dodała

Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Miasta Gdańska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem prezydent Dulkiewicz wotum zaufania.

Pełna wersja raportu została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku pod adresem: https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/raporty-i-publikacje/raport-o-stanie-miasta-gdanska-za-2019-rok,a,173470.