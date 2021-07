Władze Gdyni: budowa Węzła Karwiny nie koliduje z dobudową kolejnych torów kolejowych

Plany Gdyni dotyczące budowy Węzła Karwiny nie kolidują z planami dobudowy kolejnych torów kolejowych - oświadczył w środę Urząd Miejski. Od kilku miesięcy trwa w tej sprawie spór między między władzami Gdyni a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi.

W środę w Warszawie doszło do spotkania z udziałem m.in. prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, wiceprezydenta Gdyni ds. rozwoju Marka Łucyka, prezesa PKP PLK Ireneusza Merchela oraz wicemarszałka województwa pomorskiego Leszka Bonny.

"Podczas spotkania ustalono szczegóły porozumienia, które ma zostać zawarte w sprawie drugiego etapu rozbudowy strategicznego węzła komunikacyjnego. Podjęto kluczowe decyzje dotyczące współpracy przy dalszym rozwoju kolei w obszarze m.in. gdyńskich Karwin. Wśród kluczowych ustaleń znalazło się zapewnienie o wpisaniu rozbudowy wiaduktu w Karwinach do programu +Funduszy Europejskich dla Pomorza+ ze statusem działania priorytetowego przez Marszałka Województwa Pomorskiego" - poinformował gdyński magistrat.

Podkreślono, że "jedną z najważniejszych informacji jest też potwierdzenie", że działania prowadzone obecnie przez gdyński samorząd w związku z budową Węzła Karwiny w "żaden sposób nie kolidują z przyszłościowymi planami dotyczącymi dobudowy nowych torów kolejowych (tzw. czwartego toru), a także przy ich realizacji nie będą ingerowały w nową infrastrukturę".

Prezydent Szczurek podczas spotkania zadeklarował, że gdyński samorząd weźmie udział w kosztach przedsięwzięcia do kwoty 10 mln zł.

Komunikat po spotkaniu przekazał też Karol Jakubowski z zespołu prasowego PKP PLK.

"Wicemarszałek Leszek Bonna zadeklarował, że Urząd Marszałkowski postanowił zaangażować się w kwestię budowy wiaduktu na węzłach Karwiny. Samorząd Województwa Pomorskiego zapisze tę inwestycję jako priorytetową w ramach +Funduszy Europejskich dla Pomorza+, a sam wiadukt będzie potraktowany jako II etap inwestycji Węzeł Karwiny" - napisano.

Według PKP PLK, budowa dodatkowego toru na odcinku Gdańsk Osowa - Gdynia Główna umożliwi dalszy rozwój przewozów aglomeracyjnych i towarowych.

"Projekt budowy trzeciego toru dla prowadzenia ruchu towarowego i pasażerskiego jest bardzo istotny. W związku z tym, rozważane powinno być także pozostawienie rezerwy pod budowę czwartego toru" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

PKP PLK podały, że w związku z budową węzła Karwiny i znaczącym wzrostem przewozów pasażerskich ustalono, że po opracowaniu koncepcji rezerwy pod czwarty tor i poszerzeniu wiaduktu, a także oszacowaniu kosztów, zostanie podpisane porozumienie pomiędzy PKP PLK, Pomorskim Urzędem Marszałkowskim, Miastem Gdynia i Pomorską Koleją Metropolitarną.

Spór między władzami Gdyni a PKP PLK ujawnił się w lutym. Samorząd ogłosił wówczas, że wybrał wykonawcę - spółkę MTM z Gdyni - który za ponad 101,7 mln zł ma zbudować węzeł Karwiny w sąsiedztwie stacji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. PKP PLK oświadczyły wówczas, że miasto Gdynia zmieniło zakres prac mimo zawartych w 2017 r. uzgodnień z kolejową spółką.

Na początku maja władze Gdyni podpisały umowę z wykonawcą na budowę węzła Karwiny. W odpowiedzi na to PKP PLK oświadczyły, że ws. przebudowy węzła Karwiny "podtrzymuje stanowisko", iż dla dalszego "rozwoju transportu kolejowego niezbędne jest docelowe wybudowanie trzeciego toru na całym odcinku linii na zasadach ustalonych z miastem Gdynia" w 2017 r.

Według kolejowej spółki, władze Gdyni cztery lata temu "zobowiązały się do przebudowania wiaduktu drogowego, a PKP PLK do wybudowania muru oporowego wzdłuż ulicy Strzelców, pierwotnie wskazanego w warunkach technicznych PKP PLK do wybudowania przez miasto". "PKP PLK wywiązały się ze zobowiązania i ujęły mur oporowy w swoim projekcie. Koszt budowy tego obiektu sięga kilkudziesięciu milionów złotych, jest porównywalny z budową nowego wiaduktu drogowego" - wyjaśniono.

W maju wiceprezydent Łucyk oświadczył, że umowa z 2017 r. nigdy nie dotyczyła budowy trzeciego toru. "To kwestia, która od zawsze była po stronie spółki PKP PLK i rozwiązana miała być w ramach inwestycji przez nią realizowanych" - dodał.

Prace przy węźle Karwiny obejmą: nowy układ drogowy dla fragmentów ulic Wielkopolskiej, Sopockiej i Strzelców, parking typu park&ride w sąsiedztwie stacji PKM Gdynia Karwiny, nową infrastrukturę dla autobusów i trolejbusów, buspasy, nowe chodniki oraz drogi rowerowe.

Węzeł Karwiny to inwestycja, która ma ułatwić przemieszczanie się mieszkańcom całej Gdyni, a w szczególności Małego Kacka, Karwin i Dąbrowy.

