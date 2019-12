Władze Krakowa chcą przeznaczyć budynki na "Wesołej" pod usługi

Funkcje usługowe, w tym publiczne i tylko w niewielkim stopniu mieszkaniowe – na takie cele władze Krakowa chcą wykorzystać budynki przejmowane od Szpitala Uniwersyteckiego na terenie tzw. Wesołej. Przeznaczenie konkretnych obiektów nie jest jeszcze przesądzone – mówi wiceprezydent Jerzy Muzyk.

8 listopada prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podpisał ostateczną umowę, zgodnie z którą miasto wykupiło teren i budynki opuszczane przez Szpital Uniwersytecki. Gmina zapłaci za nieruchomości prawie 283,2 mln zł, rozłożone na 10 rat do 2028 r. Transakcja dotyczy ok. 9,13 ha między ulicami: Blich, Kopernika i wzdłuż Śniadeckich do ul. Grzegórzeckiej oraz 17 znajdujących się tam budynków.

Jak poinformował wiceprezydent Muzyk, Agencja Rozwój Miasta - Inwestycje sp. z. o.o., która został powołana kilka miesięcy temu, ma zarządzać i stworzyć koncepcję wykorzystania terenu tzw. "Wesołej"; od poniedziałku jest spółką komunalną. Jednym z jej zadań jest przygotowanie koncepcji wykorzystania budynków kupionych od szpitala.

Budynki mają być przekazywane miastu stopniowo. W pierwszym kwartale przyszłego roku gmina ma dostać obiekty przy ul. Grzegórzeckiej 18 i ul. Kopernika 21.

"Przewidujemy, że w budynkach będą głównie usługi, w tym usługi o charakterze publicznym" - mówił Muzyk. Dodał, że nieruchomościami interesują się różne podmioty - m.in. uczelnie, fundacje medyczne, a miasto rozważa umieszczenie tam jednego z wydziałów magistratu czy filii biblioteki.

"Instytucje, bez względu na to, jakie mają szczytne cele i funkcje, przede wszystkim muszą dysponować środkami na adaptacje tych obiektów na swoje potrzeby zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i równocześnie powinny pokrywać czynsz, który w tym miejscu musi być czynszem o charakterze komercyjnym" - zaznaczył wiceprezydent.

Jak podkreślił, przeznaczenie konkretnych budynków nie jest jeszcze przesądzone. Będą one wynajmowane przez miasto na zasadach pełnej transparentności w przetargach, a na ewentualne odstąpienie od przetargu będzie musiała zgodzić się Rada Miasta Krakowa.

Przeznaczenie budynków powinno być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla "Wesołej", czyli obszaru większego niż teren i nieruchomości zakupione przez władze Krakowa. "W tym planie przewidzieliśmy bardzo dużą część jako przestrzeń publiczną, zieloną oraz +poszerzenie+ Ogrodu Botanicznego" - mówił Muzyk. Dodał, że w tej części, która jest przedmiotem transakcji ze szpitalem, zaplanowano m.in. odtworzenie renesansowych ogrodów, które w tym miejscu w przeszłości istniały, lokalizację placu miejskiego i funkcje publiczne, zwłaszcza dla tych budynków, które są wpisane do rejestru zabytków.

"Plan miejscowy przewiduje funkcje usługowe, w tym również usługi publiczne. W drobnym stopniu są planowane - bardziej od strony ulicy Blich - funkcje o charakterze mieszkaniowym. Jest to podyktowane wizją, aby ta część miasta żyła cały czas, a nie była jedynie przestrzenią wyłącznie usługową" - mówił Muzyk. Podkreślił, że chodzi o zachowanie walorów historycznych tego miejsca i uwzględnienie jego specyficznego charakteru.

Szpital Uniwersytecki sprzedał tereny i nieruchomości w centrum, ponieważ przeprowadza się do nowej siedziby w Krakowie-Prokocimiu.