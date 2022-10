Władze Krakowa: realny wzrost cen ciepła dystrybuowanego przez MPEC wyniesie ok. 16 proc.

Realny wzrost cen ciepła dystrybuowanego do mieszkań przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) w Krakowie wyniesie ok. 16 proc. - poinformował we wtorek Andrzej Kulig, zastępca prezydenta miasta ds. polityki społecznej i komunalnej.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak przekazał Kulig, 30 września Urząd Regulacji Energetyki podniósł taryfę wytwarzania ciepła w krakowskiej elektrowni należącej do Grupy PGE o prawie 38 proc.

"Na szczęście, jeżeli chodzi o dostarczanie tego ciepła do mieszkań, wzrost nie będzie taki duży i wyniesie ok. 16 proc. Mam nadzieję, że to będzie ostatnia podwyżka w tym sezonie. Spodziewaliśmy się, że ta decyzja zapadnie później, ale też że podwyżka będzie wyższa" - zaznaczył wiceprezydent miasta.

Zgodnie z otrzymanym zapewnieniem - przekazał Kulig - zapasy węgla w krakowskiej elektrociepłowni są na tyle wysokie, że zapewniają jej niezakłóconą pracę na co najmniej najbliższe 4-5 miesięcy.

"Zapasów węgla z każdym dniem przybywa, co nam wszystkim powinno dać dużo spokoju, który w tych trudnych czasach jest szczególnie potrzebny" - dodał Kulig.

Zaznaczył on, że cena dostaw ciepła w Krakowie, dystrybuowanego przez MPEC, jest w dużej mierze uzależniona od dostawców. MPEC jest dystrybutorem ciepła, które pochodzi z trzech źródeł: PGE Energia Ciepła SA oddział w Krakowie, CEZ Skawina SA (oba zasilane węglem) oraz z Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów (Krakowski Holding Komunalny). Ten ostatni zapowiedział, że ceny energii cieplnej i elektrycznej produkowanej z przekształcania odpadów komunalnych przez ekospalarnię nie zostaną podniesione w tym roku.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. Przemysł 4.0 może być tym elementem, który spowoduje olbrzymią zmianę konkurencyjności naszych produktów, eksport naszej myśli technicznej - mówi ArturPollak, prezes APA Group.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl