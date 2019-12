Władze Łodzi: mijający rok był przełomowy dla programu rewitalizacji miasta

2019 był rokiem przełomowym w programie rewitalizacji Łodzi - oceniły w poniedziałek władze miasta. Rewitalizacja przeszła bowiem od fazy projektowej do realizacji.

Według Zarządu Inwestycji Miejskich 2019 jest rokiem przełomowym, w którym rewitalizacja przeniosła się z fazy projektowej do etapu realizacji. Urzędnicy zwrócili uwagę na szereg inwestycji przeprowadzonych w ramach programu rewitalizacji obszarowej - pierwsze przebudowane drogi w centrum, odnowione kamienice, pałace i wille.

"Tegoroczną naszą dumą jest pałac Steinertów, którego przebudowa właśnie dobiegła końca. Również Lapidarium z sąsiedzką willą Józefa Bayera, to unikatowe miejsce na mapie Łodzi, które stanie się punktem zwiedzania i poznawania perełek łódzkiej architektury" - podkreśliła dyrektorka Zarządu Inwestycji Miejskich Agnieszka Kowalewska-Wójcik.

Wśród ukończonych w 2019 r. inwestycji znalazła się przebudowa szeregu ulic w centrum Łodzi - Gdańskiej, Ogrodowej, Traugutta, Tuwima, Nawrot i Jaracza. Kowalewska-Wójcik przyznała, że przy tych projektach nie obyło się bez trudności, o czym dobrze wiedzą łodzianie na co dzień borykający się z przedłużającymi się ponad zaplanowane terminy remontami.

"Problemy napotykamy na śródmiejskich ulicach, na których od wielu lat nic nie było robione. Jednak inwestycje realizowane są kompleksowo; przebudowujemy wszystko na i pod ziemią. Takie inwestycje posłużą na lata, a w przyszłości remonty będą łatwiejsze do wykonania" - dodała.

Rewitalizacja obszarowa obejmuje także całe kamienice. W tym roku kompleksowe remonty prowadzono łącznie w 34 obiektach. Jednocześnie tworzone są projekty kolejnych 29 remontów. Szefowa ZIM jako przykłady udanej rewitalizacji kamienic wymieniła nieruchomości przy ul. Tuwima 46 i Kilińskiego 26.

Przypomniała też, że remonty kamienic to praktycznie stawianie ich od nowa. Wymieniane są fundamenty, stropy, odtwarzane zdobienia i sztukaterie. W efekcie powstają w nich nowe komfortowe i funkcjonalne mieszkania - część z nich przeznaczona m.in. na lokale dla osób wychodzących z pieczy zastępczej oraz dla niepełnosprawnych.

Procesem rewitalizacji objęto również parki Sienkiewicza i Moniuszki. Zastosowane w nich ekologiczne rozwiązania łodzianie będą mogli obserwować już wiosną. Będą to m.in. czujniki zmierzchu do regulowania oświetlenia w energooszczędnych latarniach, zbiorniki na deszczówkę, automatyczne systemy nawadniania, uruchamiane przez czujniki wilgoci i niska zieleń, która stworzy dom dla żyjących w miejskiej przestrzeni zwierząt. Będą też nowe alejki, ławki, multimedialne fontanny i place zabaw dopasowane do potrzeb niepełnoprawnych dzieci.

Zdaniem zastępczyni dyrektorki ZIM Katarzyny Mikołajec na łódzkich drogach najważniejszą z zakończonych w mijającym roku inwestycji była przebudowa ul. Dąbrowskiego, zrealizowana w ramach wieloletniego projektu "Tramwaj dla Łodzi", który będzie kontynuowany w przyszłym roku.

"Powstało rondo na ul. Tomaszowskiej i przebudowana została kompleksowo wraz z odwodnieniem ul. Zygmunta, która rozwiąże problemy na Wiskitnie. Na osiedlach powstało 41 nowych dróg. Przebudowaliśmy ulice gruntowe m.in. Orkana, Żwirową, Sierpową, Zawilcową, Tulipanową, Giewont, Krasińskiego. Przeprowadzone zostały również remonty asfaltowych dróg na Rzgowskiej, Wileńskiej, Boya-Żeleńskiego, czy Wapiennej i Widzewskiej; przebudowane zostało torowisko na al. Włókniarzy, a wiadukt na ul. Pabianickiej przeszedł remont" - wymieniła Mikołajec.

Nie brakowało też inwestycji dla pieszych - w 89 lokalizacjach na terenie Łodzi wymieniono lub zbudowano od nowa chodniki - łącznie jest ich ok. 38 km. Na 15 ulicach wymieniono lub wybudowano oświetlenie, a na 10 przystankach postawiono nowe wiaty.

Jak zapowiada ZIM, w przyszłym roku nacisk kładziony będzie na kolejne osiedlowe drogi. Jednocześnie kontynuowane będą prace przy dużych projektach transportowych i rewitalizacji centrum Łodzi, które ma zmienić się w przestrzeń przyjazną dla mieszkańców.