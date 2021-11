Władze Łodzi: Polski Ład zmusza nas do wykreślenia z budżetu miasta 300 mln zł

Polski Ład zmusza nas do wykreślenia z budżetu miasta 300 mln zł - poinformował wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik. W poniedziałek władze Łodzi ogłosiły szereg planowanych w 2022 r. podwyżek, m.in. czynszów komunalnych, opłat za żłobek, biletów komunikacji miejskiej.

"Przyszły rok zapowiada się jako jeden z najcięższych po przemianach gospodarczych w historii miasta Łodzi. Dzieje się tak, dlatego, że pakiet ustaw zwany Polskim Ładem zmusza nas do wykreślenia z naszego budżetu 300 mln zł. Stawia nas to w ekstremalnie trudnej sytuacji" - podkreślił pierwszy wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik na konferencji prasowej, w której wzięli udział także inni wiceprezydenci oraz sekretarz i skarbnik miasta.

Pustelnik wymienił szereg czynników, które dodatkowo wpływają na koszty utrzymania miasta. Jak mówił, wśród nich jest "spóźniona reakcja polskiego banku centralnego na szalejącą inflację, która może osiągnąć wartość dwucyfrową", a poza tym wzrost cen paliwa o 20 proc. i oferty na ceny prądu, które otrzymało miasto, będące o 90 proc. wyższe niż w ubiegłych latach.

Skarbnik miasta Krzysztof Mączkowski przedstawił założenia projektu przyszłorocznego budżetu. Dochody mają wynieść 5,15 mld zł, czyli 96,5 proc. kwoty uchwalonej w budżecie na rok 2021.

"Po raz pierwszy dochody są mniejsze niż w roku ubiegłym. Jest to spowodowane ubytkami wynikającymi z Polskiego Ładu. Dochody podatkowe przekazywane z budżetu państwa mogłyby być wyższe o ok. 300 mln z, gdyby nie ustawy podatkowe związane z Polskim Ładem. Wydatki to 5,485 mld zł - niestety musiały one wzrosnąć w związku z sytuacją gospodarczą, m.in. z inflacją. Z tego wynika deficyt na poziomie 470 mln zł" - zaznaczył.

Mączkowski wyjaśnił, że z rządowego dokumentu dotyczącego oddziaływania skutków regulacji wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu wynika, iż w roku 2022 ubytek dochodów wyniesie ponad 13 mld zł. "Jeśli przeliczymy to wskaźnikiem udziału Łodzi w strukturze dochodów wychodzi 300 mln zł. (...) W tym samym dokumencie podano, że na przełomie najbliższych 10 lat samorząd straci ponad 125 mld zł - i to jest wyliczenie rządowe" - zaznaczył.

Sekretarz miasta Wojciech Rosicki przypomniał, że w ostatnim czasie doszło do fali protestów pracowniczych w spółkach miejskich; podwyżek płac domagali się m.in. zatrudnieni w miejskich wodociągach, oczyszczalni ścieków czy przedsiębiorstwie komunikacyjnym.

"Abyśmy mogli finansować działalność prowadzoną przez te spółki, musimy podnieść ceny za usługi, które one świadczą. (...) Ceny biletów MPK powinny wzrosnąć minimum 30 proc. i taka podwyżka została zapisana w budżecie" - dodał.

Z kolei wiceprezydent Joanna Skrzydlewska zwróciła uwagę na znaczący w ostatnich miesiącach wzrost kosztów utrzymania zasobu komunalnego, który jest powodem planowanej na przyszły rok podwyżki czynszów do 30 proc.; najwyższe - maksymalnie do 11,7 zł/m kw. dotyczyć mają najatrakcyjniejszych lokali komunalnych, natomiast opłaty za mieszkania socjalne, w których stawka wynosi 1,8 zł/m kw. pozostaną bez zmian.

"Ceny materiałów budowlanych, robocizny - jeszcze w 2019 r. płaca zasadnicza wynosiła 2250 zł, a od nowego roku przekroczy 3 tys. zł - to wszystko przekłada się również na stawki, jakie płacimy wykonawcom za remonty. A galopujące ceny energii elektrycznej, paliw, utrzymania obiektów sportowych powodują, że musimy podnieść o 15 proc. opłaty za korzystanie z basenów, hal sportowych i boisk" - podkreśliła.

Perspektywę 30-proc. podwyżek opłat za bilety do muzeów czy teatru przedstawiła wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka.

"Koszty organizacji spektakli czy wystaw rosną. Jeśli chodzi o prąd, to instytucje kultury w porównaniu do ubiegłego roku odnotowały wzrost opłat na poziomie 2,3 mln zł, np. Muzeum Kinematografii w 2020 r. ponosiło koszty w wysokości 180 tys. zł, w tym roku - ponad 300 tys. zł. Do podwyżek przyczyni się też wzrost kosztów pracowniczych związany z podniesieniem płacy minimalnej" - wyjaśniła.

O blisko 10 proc. wzrosną także opłaty za miejskie żłobki. Jak zapowiedział wiceprezydent miasta Łodzi Adam Wieczorek, najprawdopodobniej nie jest to ostateczna podwyżka.

"Opłata stała będzie wzrastała o 8 proc. - z 420 zł do 452 zł. Porażający jest wzrost kosztów związanych z żywnością kupowaną dla dzieci przez Miejski Zespół Żłobków. Stawka żywieniowa może wzrosnąć z 4,80 zł na 5,75 zł - to ok. 20 proc. Jeszcze nie rozstrzygnęliśmy wszystkich przetargów na podstawowe usługi, które są realizowane na rzecz żłobków, więc te 10 proc. może jeszcze wzrosnąć" - zaznaczył.

Wieczorek podał, że koszty w łódzkich domach pomocy społecznej wzrastają o blisko 6 mln zł i miasto będzie musiało znaleźć pieniądze na ich sfinansowanie.

Podwyżki mają być wprowadzane w różnych terminach, np. opłaty w żłobkach i komunikacji miejskiej - od stycznia, czynsze - od kwietnia, bilety w instytucjach kultury - od września.

