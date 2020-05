Władze Łodzi utworzyły Fundusz Poręczeń Kredytowych

Jeżeli w wyniku pandemii łódzka firma straciła zdolność kredytową lub bank żąda od niej gwarancji, to my będziemy służyli poręczeniem - powiedziała we wtorek prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, informując o utworzeniu Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Władze Łodzi zaproponowały lokalnym przedsiębiorcom borykającym się z kryzysem ekonomicznym nowy rodzaj pomocy - Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych (ŁFPK). Za jego obsługę i operacje finansowe odpowiada Bionanopark - spółka, w której większość ma miasto Łódź.

Prezydent Zdanowska ma nadzieję, że mikro, małych i średnich firm, do których adresowana jest oferta takiej pomocy, nie będzie wiele. "Gdyby jednak tak się stało, to obiecuję, że ten fundusz będzie takim narzędziem napędzającym gospodarkę. Myślę, że poręczenia będą szalenie istotne dla przyszłości firm i ich dalszego rozwoju" - zapewniła prezydent Łodzi.

Marek Cieślak, prezes Bionanoparku, który zarządza i kontroluje - w imieniu miasta - ŁFPK tłumaczył, że instrumentów pomocowych w dobie epidemii przygotowanych przez banki jest dużo. Problem stanowi poręczenie pożyczki. "Ręczymy pożyczki do wysokości pół miliona złotych dla przedsiębiorców związanych w Łodzią i tu płacących podatki" - wskazał prezes. Dodał, że ŁFPK gwarantuje 80 proc. wartości pożyczki, a procedury poręczeń będą uproszczone. Fundusz dysponuje 10 milionami złotych.

W piątek prezydent Łodzi mówiła, że jeśli sytuacja z czterech miesięcy br. będzie się potwierdzała, to miasto czeka "tsunami finansowe". Z powodu niezapłaconych podatków PIT i CIT w kasie miasta brakuje ok. 70 mln zł, porównując kwiecień br. do kwietnia 2019 - podały władze Łodzi.

Zapytana przez PAP, czy kolejne wydatki pomocowe samorządu nie spowodują większych kłopotów finansowych miasta, Zdanowska odpowiedziała, że problemy ekonomiczne Łodzi są takie same jak innych dużych miast. "Inwestowanie w gospodarkę i umożliwienie firmom powrotu do normalnej działalności będzie tym właśnie narzędziem odwracającym sytuację, w której się znaleźliśmy" - powiedziała prezydent.