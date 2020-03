Władze Małopolski udostępniły aplikację do zgłaszania przypadków zanieczyszczeń środowiska

Na zlecenie samorządu województwa małopolskiego została przygotowana aplikacja „Ekointerwencja”, za pomocą której mieszkańcy mogą zgłaszać odpowiednim służbom przypadki łamania przepisów środowiskowych, w tym przede wszystkim spalania odpadów.

Jak poinformował we wtorek wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz, aplikacja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców regionu, którzy aktywnie chcą przeciwdziałać zatruwaniu środowiska w swojej najbliższej okolicy.

Za pomocą nowej aplikacji można zgłaszać m.in. podejrzenie spalania odpadów, używanie urządzeń niezgodnych z wymaganiami uchwały antysmogowej, nielegalne wysypiska śmieci czy wypuszczanie ścieków do środowiska - np. do rzeki, rowu, na pole.

Zgłoszenie przekazane za pośrednictwem aplikacji zostanie automatycznie skierowane do właściwego lokalnego organu kontroli. Reakcje urzędów na zgłoszenia mieszkańców - zapowiedział Urynowicz - będą monitorowane przez urząd marszałkowski.

Program daje także możliwość śledzenia losów zgłoszenia. Wystarczy włączyć funkcję "Powiadomienia" i użytkownik będzie dostawał informacje o zmianie statusu swojej interwencji w samej aplikacji lub na podany adres e-mail.

Aplikacja ma także możliwość potwierdzenia zgłoszeń w sąsiedztwie. Pozwala to na ich uwiarygodnienie, podobnie jak w przypadku popularnych nawigacji. Dodatkowo duża liczba potwierdzeń informuje urzędników odpowiedzialnych za kontrolę o uciążliwości zjawiska. Opcję "subskrypcja" pozwala na otrzymywanie powiadomień o nowych zgłoszeniach w miejscowości użytkownika.

Oprogramowanie jest darmowe. Można je pobrać od wtorku w sklepie Play i App Store. Powstała też wersja dla komputerów (webowa).

"Jeżeli sąsiad truje okolicę i nie reaguje na prośby czy zwracanie uwagi, nie wahajmy się interweniować. Stan powietrza powinien obchodzić nas wszystkich, bo wpływa na zdrowie i życie każdego z nas" - podkreślił wicemarszałek regionu.

Przypomniał, że od marca ubiegłego roku funkcjonuje formularz ekointerwencji dostępny na stronie: powietrze.malopolska.pl. Za jego pośrednictwem mieszkańcy województwa mogą zgłaszać wszelkie przypadki łamania przepisów środowiskowych. Każde zgłoszenie zostaje przekierowane do właściwego organu kontroli.

"Rosnąca liczba ekointerwencji to sygnał, że coraz więcej osób to rozumie i chce działać. To dodatkowo mobilizuje nas do dalszych, konsekwentnych działań na rzecz walki ze smogiem. Uruchomienie darmowej aplikacji mobilnej +Ekointerwencja+ jest tego doskonałym przykładem" - zaznaczył Urynowicz.

Według przekazanych danych tylko w ciągu ostatniego tygodnia urząd marszałkowski otrzymał 55 zgłoszeń poprzez formularz ekointerwencji w związku z podejrzeniem łamania przepisów środowiskowych na terenie województwa. Łącznie od czasu uruchomienia tej formy powiadamiania Małopolanie przesłali ponad 1,8 tys. próśb o pomoc i kontrolę; 3/4 z nich dotyczyło spalania odpadów. Najwięcej zgłoszeń pochodziło z gmin: Zabierzów, Chrzanów, Kraków, Nowy Sącz, Trzebinia.