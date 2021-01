Władze portu lotniczego Olsztyn Mazury: wierzymy, że uda się przetrwać trudny czas

Władze Portu Lotniczego Olsztyn Mazury wierzą, że mimo pandemii i jej skutków dla branży turystycznej, lotnisko dzięki nowoczesnej infrastrukturze przetrwa ten trudny czas. Port lotniczy w Szymanach działa pięć lat.

"Patrząc na tempo rozwoju Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, trudno uwierzyć, że przez pięć lat powstała tak bogata i prężna infrastruktura, będąca komunikacyjnym sercem regionu. Wierzymy też, że mimo epidemii i jej skutków dla biznesu i turystyki, lotnisko nie będzie potrzebowało respiratora, aby przetrwać ten trudny dla branży czas" - ocenił Tomasz Kądziołka, prezes spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o., zarządzającej Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach.

W komunikacie przesłanym do PAP Port Lotniczy poinformował, że "kiedy pięć lat temu przecinano wstęgę inaugurującą działalność pierwszego w regionie lotniska pasażerskiego, nie przypuszczano, że tak szybko lotnisko osiągnie ponad sto tysięcy pasażerów podróżujących w tak wielu kierunkach". Nie spodziewano się również - jak czytamy - że światowa epidemia wystawi je niebawem na próbę. "Dziś - świętując jubileusz u progu 2021 roku - Port Lotniczy Olsztyn-Mazury może poszczycić się statusem jednego z najlepiej przystosowanych miejsc do bezpiecznej podróży w czasach epidemii i to nie tylko w skali kraju" - podano.

Wskazano, że choć historia lotniska zaczyna się przed II wojną światową, dopiero narodziny Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury i pierwszy rejsowy lot linii Sprint Air do Berlina rozpoczęły prężny rozwój infrastruktury lotniczej w samym sercu regionu. "Od pierwszego połączenia pasażerskiego na lotnisko Berlin-Tegel 21 stycznia 2016 roku, siatka połączeń rozrosła się m. in. o Kraków, Wrocław, Monachium, Warszawę, Londyn Luton, Londyn Stansted, Oslo, Lwów, Dortmund, Kolonię, Bremę i Burgas, a liczba pasażerów korzystających z portu lotniczego rosła znacznie szybciej niż planowano" - podano.

Obecnie lotnisko Olsztyn-Mazury obsługuje operacje lotnicze różnego typu - m.in: loty pasażerskie, czarterowe, medyczne, wojskowe, biznesowe, loty General Aviation, szkoleniowe, a w przyszłości planuje również obsługę operacji lotniczych cargo.

Rozwijane są także usługi okołolotnicze, takie jak wynajem przestrzeni biurowej i noclegowej dla szkół lotniczych oraz budowa hangarów w strefie airside z zapleczem technicznym, które będą przeznaczone na godzinny lub dobowy najem.