Władze Poznania: jesteśmy gotowi podpisać umowę ws. przebudowy starego dworca kolejowego

PKP chce przeprowadzić konkurs architektoniczny na projekt przebudowy starego budynku dworca Poznań Główny; jesteśmy gotowi już od dawna, by podpisać umowę w sprawie przebudowy – powiedział PAP zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski.

W 2013 r. zamknięto stary budynek dworca kolejowego Poznań Główny, a jego funkcję przejął otwarty w 2012 r. obiekt, w którym mieści się m.in. galeria handlowa. Projekt nowego dworca, budowanego z myślą o odbywającym się w Poznaniu Euro 2012, był krytykowany przez mieszkańców i społeczników, którzy zarzucali mu przede wszystkim brak funkcjonalności.

W lutym 2020 r. władze Poznania i zarząd PKP podpisały list intencyjny ws. przebudowy starego budynku dworca i przywrócenia mu funkcji obsługi pasażerów. Według ówczesnych zapowiedzi do końca czerwca miała zostać wybrana pracownia odpowiedzialna za projekt inwestycji, który miał powstać do końca ubiegłego roku. Przebudowa miała zostać zrealizowana do końca 2023 r.

Zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski zapewnił w rozmowie z PAP, że władze miasta są gotowe do zawarcia umowy z PKP ws. przebudowy starego dworca. Według pierwotnych planów miała ona być podpisana w czerwcu. "Jesteśmy gotowi już od dawna. Mam nadzieję, że podpisanie porozumienia to jest kwestia tygodni, a nie miesięcy. Realizacja całej inwestycji może zająć około czterech lat. Patrząc realistycznie może się ona zakończyć nawet w 2025 roku" - ocenił Wiśniewski.

"PKP w ostatnim okresie stwierdziło, że jednak chce zrobić konkurs architektoniczny na projekt przebudowy dworca, na co od początku zwracaliśmy uwagę. Zwłaszcza, że wcześniej rozważano wybór projektanta w zwykłym przetargu. Jako miasto sprzeciwialiśmy się temu. To jest przecież flagowy obiekt nie tylko miasta, ale i polskiej kolei" - podkreślił.

Wiśniewski przypomniał, że w pierwszej połowie roku kolejarze zdecydowali się na przeprowadzenie dialogu technicznego w tej sprawie. "To już nas satysfakcjonowało, bo wybór projektanta nastąpiłby w dialogu konkurencyjnym, co stanowiłoby pewien postęp. Natomiast o konkursie w ogóle nie było mowy. Teraz PKP niespodziewanie opowiada się za konkursem" - powiedział.

Samorządowiec zaznaczył, że to kolej ostatecznie zdecyduje "czy będzie ten proces uruchamiać i w jakim kształcie to zrobi". "Ale PKP ma świadomość, że pewne rzeczy nie mogą się dziać bez udziału miasta, więc mają świadomość, że bez współpracy pewnych celów nie osiągnie. Mamy pewien pozytywny wpływ na to co się będzie działo w otoczeniu dworca" - zaznaczył.

"Jeżeli mamy mieć do czynienia z funkcjonalnym obiektem, logistycznie dobrze skomunikowanym z miejskim transportem publicznym i architekturą godną tego miejsca, to naprawdę każdy rozsądny człowiek będzie wolał poczekać nawet kolejne dwa lata, żeby ten budynek został porządnie zaprojektowany i zbudowany" - ocenił.

Wiśniewski podkreślił, że miasto zabezpieczyło pieniądze na partycypację w opracowaniu projektu przebudowy Placu Dworcowego i ul. Dworcowej. "Po swojej stronie zrobiliśmy wszystko, czego oczekiwano od nas, gdy podpisywaliśmy list intencyjny w sprawie przebudowy" - zaznaczył.

Według szacunków samorządowca po podpisaniu porozumienia "jest szansa" na przeprowadzenie konkursu w ciągu najbliższego roku, a proces przygotowania dokumentacji i uzyskania wszelkich zgód na rozpoczęcie przebudowy może potrwać dwa lata. Ocenił, że zrealizowanie przebudowy dworca do końca 2024 roku jest możliwe. "Nie mamy podpisanej umowy, ale dotychczasowe rozmowy m.in. prezydenta Jaśkowiaka i wiceprezydenta Bartosza Gussa z zarządem PKP były satysfakcjonujące i mam nadzieję, że ze strony kolei zostanie postawiona kropka nad i" - powiedział Wiśniewski.

"Wydaje się, że PKP już nie chce za wszelką cenę przeprowadzić tej inwestycji w ciągu dwóch lat, ze względu okres rozliczenia otrzymanej dotacji unijnej. Absolutnie nie można tego w ten sposób stawiać, bo nikt w ciągu dwóch lat nie zaprojektuje i nie wybuduje porządnego dworca, kluczowego w Polsce" - zaznaczył.

Samorządowiec podkreślił, że harmonogram przygotowań do inwestycji zacznie obowiązywać od momentu podpisania porozumienia. "Myśleliśmy, że uda się to zrobić w październiku lub listopadzie. Największym hamulcem w tym procesie, oprócz pandemii, były zmiany kadrowe w zarządzie PKP" - wskazał.

Biuro prasowe PKP S.A. nie odpowiedziało na pytania PAP ws. aktualnego stanu przygotowań do przebudowy dworca w Poznaniu.