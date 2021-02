Władze Poznania rozważają wyjście z GOAP

Władze Poznania rozważają opuszczenie Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" (ZM GOAP). Ruch ten ma uchronić mieszkańców stolicy Wielkopolski przed rosnącymi cenami opłat za śmieci.

Informację o planach stolicy regionu podał w środę "Głos Wielkopolski". Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak podkreślił w środę, że zadaniem władz Poznania jest dbanie o interesy poznanianek i poznaniaków. Przedstawiciele uczestniczących w GOAP gmin, z którymi rozmawiała PAP, są zaskoczeni planami Poznania.

ZM GOAP nie komentuje prasowych doniesień. Jego przedstawiciel poinformował PAP w środę, że związek czeka na konkretne decyzje władz Poznania w kwestii ewentualnego wystąpienia. Celem utworzonego w 2010 r. przez dziewięć gmin związku jest zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi.

Informujący w środę o sprawie "Głos Wielkopolski" zacytował poznańskich radnych z klubu KO mówiących, że "należy się poważnie zastanowić nad wyjściem z GOAP-u", oraz prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, twierdzącego, że "formuła związku w obecnym kształcie wyczerpała się".

Gazeta napisała, że mieszkańcy Poznania skarżą się na jakość usług związanych z wywozem śmieci. Powodem napięć na forum GOAP są zaś m.in. różnice między dochodami z opłat za śmieci a kosztem odbioru i zagospodarowania odpadów.

"W gminach koszty są wyższe od pobieranych na ich terenie opłat, tak dzieje się m.in. w Kleszczewie czy Pobiedziskach. Na przykład w 2017 r. dochody z opłat w Poznaniu wyniosły 119 mln zł, a koszty 113,7 mln, podczas gdy mieszkańcy Pobiedzisk zapłacili za śmieci 3,8 mln zł przy kosztach przekraczających 5 mln zł. Poza Poznaniem, którego mieszkańcy dorzucają się do wspólnego systemu, jedynie w Swarzędzu i Czerwonaku koszty i opłaty prawie się bilansują" - podał "Głos Wielkopolski".

Prezydent Jacek Jaśkowiak, komentując te doniesienia, podkreślił w środę, że zadaniem władz Poznania jest dbanie o interesy mieszkańców. "Przyszłość Poznania w ZM GOAP zależy od radnych. Z tymi liczbami trudno jednak dyskutować, a naszym zadaniem jest dbanie o interesy poznanianek i poznaniaków" - ocenił.

Jak dodał, wystąpienie z GOAP "nie wyklucza jednak dalszej współpracy z naszymi dotychczasowymi partnerami na terenie aglomeracji i powiatu - co więcej, umożliwi korzystanie z poznańskiej instalacji także gminom spoza związku".

Jak powiedział w środę PAP zastępca burmistrza Obornik Piotr Woszczyk, plany władz Poznania poznał w środę z prasy. "To nie jest chyba właściwa droga informowania członków związku o swoich planach" - ocenił.

"Mam nadzieję, że opisane plany to przyczynek do merytorycznej dyskusji, a nie do emocjonalnej albo politycznej rozgrywki. Wyjście Poznania z GOAP komplikuje życie wszystkim pozostałym w związku gminom i stawia pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie związku. Przyczyną decyzji Poznania miałaby być rzekomo niewspółmierna opłata ponoszona przez miasto w stosunku do innych członków. Ale jeżeli jest tak źle, to dlaczego tyle lat było dobrze?" - powiedział PAP Woszczyk.

Burmistrz Murowanej Gośliny Dariusz Urbański powiedział PAP w środę, że choć stolica regionu sama zdecyduje o swoim losie w GOAP, jego zdaniem zamiast demontować związek należy uszczelniać system.

"Liczyliśmy koszty, wiemy, że lepiej jest nam w GOAP. Jest to taniej, niż gdybyśmy organizowali własny wywóz śmieci. Problemem jest za to brak możliwości skutecznej kontroli, ile osób faktycznie mieszka w danym budynku mieszkalnym" - powiedział.

Jacek Jaśkowiak powiedział "Głosowi Wielkopolskiemu", że jego zdaniem formuła związku w obecnym kształcie wyczerpała się, sprowadza się jedynie do organizowania przetargów na większość usług i zlecania ich na zewnątrz oraz pobierania opłat od mieszkańców.

"Teraz Poznań musi pilnie planować rozwój własnej infrastruktury i kontrolować koszty. Musimy podejmować decyzje, które poprawią jakość życia w mieście. Te decyzje często są trudne. Tak jest i w tym przypadku, ale wybieramy interes poznanianek i poznaniaków" - powiedział Jaśkowiak.

Zdaniem "Głosu Wielkopolskiego", wystąpienie Poznania ze związku może nastąpić z początkiem 2022 r. Od decyzji pozostałych w związku członków zależeć będzie, czy GOAP zostanie zlikwidowany.