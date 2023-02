Władze regionu, miasta oraz przewoźnicy porozumieli się ws. przejazdów kolejowych na terenie Wrocławia

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Koleje Dolnośląskie przyjęły ofertę Urzędu Miejskiego Wrocławia w sprawie powrotu do wspólnego biletu na przejazdy koleją i MPK w granicach miasta. W piątek mają zostać ustalone szczegóły porozumienia.

Na początku grudnia 2022 roku samorząd Wrocławia zaproponował, że zapłaci za każdego pasażera podróżującego bez przesiadki na terenie miasta 9,10 zł. Zaznaczył przy tym, że kwota ta zmieni się po waloryzacjach cen biletów. Obecnie stawka kształtuje się na poziomie 9,40 zł za każdą podróż odbytą na podstawie Urbancard lub innej ulgi i zniżki honorowanej na postawie uchwały Rady Miejskiej Wrocławia.

"Chcemy przerwać impas w rozmowach, dlatego zgadzamy się na ofertę przedstawioną przez Wrocław. Zakłada ona dość kłopotliwe metodologicznie wyliczenie ilości pasażerów korzystających z Urbancard, ale jesteśmy w stanie je zaakceptować. Mam nadzieję, że od 1 kwietnia, a może nawet szybciej, nawiążemy ponownie współpracę z miastem" - zadeklarował we wtorek prezes Kolei Dolnośląskich Damian Stawikowski.

Do połowy 2021 roku w pociągach Kolei Dolnośląskich i PolRegio mieszkańcy aglomeracji wrocławskiej mogli podróżować na podstawie biletów miejskich co najmniej 24-godzinnych, Urbancard lub za okazaniem legitymacji uprawniającej do darmowego przejazdu. Umowa nie została jednak przedłużona i od tamtego czasu trwały negocjacje miasta z przewoźnikami.

Podczas wspólnych rozmów przewoźnicy kolejowi proponowali rozliczanie się z miastem na podstawie umów o tzw. "wozokilometr" i za liczbę zatrzymań na stacjach kolejowych. Miasto proponowało z kolei, aby kwota należna przewoźnikom kolejowym była uzależniona od faktycznej liczby przejazdów uprawnionych wrocławian na terenie miasta.

"Chcemy, by wrocławianie mieli dogodną formę przemieszczania się po mieście, bo tak działają aglomeracje na całym świecie. Wrocław też zasługuje na to, by transport publiczny był tutaj zorganizowany na wysokim poziomie. Wiele w tym względzie jest jeszcze do zrobienia, a wspólny bilet MPK i kolei to krok w dobrym kierunku" - wskazał członek zarządu województwa dolnośląskiego Krzysztof Maj.

Urząd Miejski Wrocławia potwierdził, że strony doszły do porozumienia w sprawie przejazdów kolejowych na terenie miasta.

Zaznaczono przy tym, że oferta miasta dotyczy wszystkich wrocławian posiadających aktywny status w programie Nasz Wrocław oraz uprawnienia do podróżowania komunikacją miejską - bilet co najmniej 7-dniowy lub uprawnienie do bezpłatnych przejazdów.

"Już w piątek spotykamy się osobiście z przedstawicielami UMWD, KD i PolRegio, aby przygotować treść finalnego porozumienia. Mamy nadzieję, że porozumienie wejdzie w życie jak najszybciej" - podkreślił Tomasz Sikora z Urzędu Miejskiego Wrocławia.

