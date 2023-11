Firma Eurocash, właściciel sieci handlowych, w trzecim kwartale 2023 roku miała zysk netto na poziomie 30 milionów złotych. Spółka wskazała w komunikacie prasowym, że był to ósmy z rzędu kwartał ze wzrostami sprzedaży i wzrostem wyniku EBITDA.

Polski rynek handlu hurtowego detalicznego artykułami spożywczymi jest bardziej konkurencyjny

Osłabienie gospodarcze wpływa na zachowania konsumentów, którzy poszukują towarów w niższych cenach

Słabnąca sprzedaż detaliczna w Polsce będzie wyzwaniem dla Eurocashu w następnych kwartałach

Grupa Eurocash podała w komunikacie, że jej sprzedaż na poziomie skonsolidowanym w trzecim kwartale 2023 roku wyniosła 8,57 miliarda złotych co oznacza, w ujęciu rok do roku, wzrost o 3,7 procent.

W tym czasie zysk EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań finansowych, należnych podatków i opłat oraz amortyzacji) wyniósł 305,1 miliona złotych wobec 284,9 miliona złotych rok wcześniej.

Eurocash miał w trzecim kwartale 2023 roku 30 milionów zysku netto

Zysk netto skonsolidowany to było 43,3 miliona złotych, a w analogicznym okresie roku ubiegłego to było 41,8 miliona złotych, natomiast zysk netto przypadający jednostce dominującej wyniósł 30 milionów złotych.

Dział handlu hurtowego Eurocashu radzi sobie nieco lepiej niż detal

Natomiast w okresie do początku stycznia do końca września 2023 roku Eurocash przychody grupy nieznacznie przekroczyły 24,5 miliarda złotych co oznacza wzrost rok do roku o 8,4 procent.

EBITDA wyniosła w tym czasie 739,5 miliona złotych i była wyższa o 6,8 procent. W tym czasie grupa Eurocash wypracowała 44,3 miliona zysku netto. Przed rokiem to było 10,6 miliona złotych. W ujęciu jednostkowym zysk netto osiągnął poziom 16,7 miliona złotych podczas gdy przed rokiem wykazano minimalną stratę około 2,5 miliona złotych.

W dziale zajmującym się hurtem po trzech kwartałach 2023 roku łączna sprzedaż przekroczyła 17,8 miliarda złotych i była o 9 procent wyższa. Sprzedaż detaliczna w sklepach sięgnęła 6 miliardów złotych co oznacza wzrost o 6 procent.

W tym okresie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w ciągu trzech kwartałów tego roku przekroczyły 780 milionów co oznacza wzrost o 29 procent.

- Cieszą nas mocne przepływy operacyjne przekraczające wskaźnik EBITDA za ostatnie dziewięć miesięcy, także dzięki efektywnemu zarządzaniu kapitałem obrotowym. Naszym celem jest, aby grupa Eurocash zakończyła 2023 rok wyższymi wynikami niż poprzedni, zarówno na poziomie sprzedaży, wyniku EBITDA, jak i zysku netto - oznajmił prezes firmy Paweł Surówka.

Spółka znacznie ograniczyła wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA (pokazujący zdolność spółki do spłacania zaciągniętych zobowiązań finansowych) do poziomu 0,9x wobec blisko 1,5x rok wcześniej.

Słabnąca sprzedaż detaliczna wpływa na wyniki finansowe w tym roku

- Dzięki konsekwentnie wdrażanej strategii rozpisanej na lata 2023-2025 Grupa Eurocash pozostaje w trendzie wzrostowym. Wypracowaliśmy zwyżkę przychodów i wyniku EBITDA we wszystkich segmentach naszej działalności, pomimo wymagającego otoczenia rynkowego w tym słabnącej sprzedaży detalicznej w Polsce, presji inflacyjnej oraz wysokiej bazy porównawczej z ubiegłego roku. Na poziomie wyniki netto pierwsze dziewięć miesięcy tego roku zamknęliśmy z zyskiem netto wynoszącym 44 miliony złotych czyli ponad czterokrotnie wyższym niż przed rokiem - dodał prezes Paweł Surówka.

Na koniec września 2023 roku łączna liczba sklepów franczyzowych, partnerskich, a także własnych skupionych w sieciach zorganizowanych przez Grupę Eurocash liczyła nieco ponad 15,5 tysiąca.

Kilka dni temu Eurocash poinformował o utworzeniu nowe marki parasolowej połączy działające dotychczas sieci: Abc, Groszek i Euro Sklep. Nowa marka Moje Sklepy ma przyczynić się do lepszej identyfikacji prowadzonego biznesu i budowaniu lepszych relacji z dostawcami.

W ramach tych trzech marek własnych działa ponad 10,1 tysiąca sklepów, które w ciągu dnia obsługują około 4 miliony klientów. W strategii na lata 2023-2025 grupa założyła, że na inwestycje w sieci partnerskie i franczyzowe przeznaczy około 500 milionów złotych.

Eurocash ma obecnie około 14 procent udziałów w polskim rynku handlu detalicznego

Eurocash szacuje, że sklepy wszystkich organizowanych przez niego sieci mają obecnie około 14 procent udziałów w polskim rynku detalicznym.

Głównymi akcjonariuszami spółki są: Luis Amaral dysponujący pakietem 44,04 procent akcji, OFE Generali (5,68 procent) i OFE Allianz Polska (5,11 procent).

Spółka notowana jest Giełdzie Papierów Wartościowych od lutego 2005 roku.