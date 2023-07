Właściciel Pepco na granicy bankructwa. Wiemy, co ze sklepami w Polsce

Południowoafrykański holding Steinhoff International, który jest właścicielem 76 proc. akcji Pepco, jest bliski ogłoszenia bankructwa i złożył wniosek o restrukturyzację, który zatwierdził sąd w Amsterdamie.

Steinhoff International, który zatrudnia ok. 90 tys. pracowników, nie zdołała spłacić do 30 czerwca 2023 r. zobowiązań, które na ten dzień sięgały kwoty 10,4 mld euro (ok. 46 mld zł). Początki kłopotów tego globalnego koncernu sięgają jednak roku 2017, kiedy to wybuchł tzw. skandal księgowy, w którym kadra zarządzająca holdingiem, sztucznie zawyżała wycenę koncernu i ten proceder trwał przez kilka lat.

Według raportu PwC, popełniono oszustwo finansowe o wartości 6,5 mld euro. Od tego czasu wartość giełdowa grupy spadła o 97 proc.

Jak upadłość południowoafrykańskiego koncernu odbije się na działalności Pepco?

W Polsce Pepco stanowi popularną sieć tanich sklepów, których liczba wynosi ok. 1200 placówek (stan na koniec 2022 roku). Ponadto, firma rozpoczęła swój rozwój w innych krajach, tj. Czechy, Słowacja, Rumunia czy Węgry. W Niemczech powstało 18 sklepów Pepco w 2022 roku i nadal chce się rozwijać na tym rynku. Z raportu finansowego Pepco Group, obejmującego III kw. roku obrotowego 2022-23 wynika, że spółka wygenerowała 1,370 mld euro przychodów. Oznacza to wzrost o 12,5 proc., wobec analogicznego okresu rok wcześniej.

Chociaż Steinhoff International posiada aż 76 proc. akcji w Pepco wydaje się, że kłopoty głównego inwestora w Pepco nie powinny przełożyć się bezpośredniego na polską sieć handlową - zapewnia w money.pl analityk Conotoxia Ltd. Grzegorz Dróżdż.

- W przypadku rozwiązania spółki matki zazwyczaj działalność niezależnych operacyjnie spółek pozostaje nienaruszona. W niektórych sytuacjach spółki córki mogą być przeniesione do innej spółki w wyniku fuzji lub przejęcia, umożliwiając im kontynuację działalności pod nowym właścicielem - podkreśla analityk Conotoxia Ltd.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl