Włochy będą walczyć z oszustwami podatkowymi

Premier Włoch Giuseppe Conte powiedział w sobotę na podsumowującej rok konferencji prasowej, że jeśli chce się uniknąć "bankructwa" kraju i unijnej procedury dotyczącej finansów publicznych, trzeba "poważnie działać" i walczyć z oszustwami podatkowymi.

Odnosząc się do skali fali migracyjnej, która w bieżącym roku wyraźnie spadła, zaznaczył: "Na szczęście liczby mamy pod kontrolą, są bardzo ograniczone".Mówiąc o swym drugim rządzie, powołanym we wrześniu przez Ruch Pięciu Gwiazd i centrolewicową Partię Demokratyczną, wyjaśnił, że nie jest to gabinet z ideą przewodnią "wszyscy przeciwko Salviniemu".Jednocześnie podkreślił, że polityka migracyjna nie może sprowadzać się do powtarzanego przez byłego ministra spraw wewnętrznych hasła "porty zamknięte" dla statków z migrantami.Za "niebywały rezultat" uznał zanotowany w ciągu 8 miesięcy spadek ubóstwa we Włoszech o 60 procent, głównie dzięki wprowadzeniu dochodu podstawowego, zwanego obywatelskim.Szef rządu wyraził opinię, że nowym frontem działań dla państw UE stała się walka ze zmianami klimatycznymi i "przełom" ekologiczny. Ocenił, że Europa musi "walczyć o wprowadzenie w życie porozumień z Paryża i szerzyć tę wrażliwość na wszystkich kontynentach".Premier mówił też o współpracy z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. "Oczekuję od niej kontynuowania szczerych relacji, konstruktywnego dialogu" - powiedział. Komentując wyrażane wśród opozycji opinie o podporządkowaniu się Włoch Niemcom, oświadczył: "Odłóżmy propagandę polityczną, która musi tworzyć sobie wrogów".- Nie oddaję Niemcom pod opiekę naszych interesów narodowych - podkreślił włoski premier.Podczas spotkania z dziennikarzami w związku z niedawną dymisją ministra oświaty Lorenzo Fioramontiego ogłosił, że jego następczynią będzie dotychczasowa wiceminister Lucia Azzolina. Zapowiedział, że ministrem szkolnictwa wyższego i badań naukowych będzie zaś Gaetano Manfredi, prezes Konferencji Rektorów uczelni wyższych we Włoszech. Poprzedni minister odpowiadał zarówno za oświatę, jak i za szkolnictwo wyższe.