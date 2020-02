Włochy: Conte o fiasku szczytu UE: sztywne stanowisko "oszczędnych" nie do usprawiedliwienia

Premier Włoch Giuseppe Conte powiedział w piątek w Brukseli, komentując fiasko unijnego szczytu w sprawie budżetu UE, że niektóre "oszczędne państwa" wykazały na szczycie „sztywność” stanowiska, która jest nie do usprawiedliwienia.

W ten sposób szef włoskiego rządu odniósł się do sporu między krajami domagającymi się zdecydowanych cięć w budżecie na lata 2021-2027 a tymi, które nie chciały się na to zgodzić.

"Państwa oszczędne pokazały sztywność, którą my uważamy za nie do usprawiedliwienia" - oświadczył Conte, nawiązując do stanowiska Holandii, Danii, Szwecji i Austrii - krajów określanych jako tzw. oszczędna czwórka.

Dodał, że nie można też dłużej usprawiedliwiać rabatów dla niektórych krajów, "także dla Niemiec".

Premier Włoch ogłosił, że w trybie pilnym wraca do kraju w związku z potwierdzeniem 16 nowych przypadków koronawirusa na północy.

Przedstawione na szczycie Unii porozumienie ws. budżetu zostało odrzucone jako niewystarczające przez kilkanaście krajów, określanych jako przyjaciele polityki spójności, w tym Polskę. Grupa tych państw jednomyślnie opowiedziała się przeciw obniżeniu wielkości budżetu UE.