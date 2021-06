Włochy: Sting i jego żona pomogą restauratorom w kryzysie

Sting i jego żona Trudie Styler pomogą włoskim restauratorom, pogrążonym w kryzysie z powodu pandemii. W tym celu artysta powołał fundację o nazwie Every Breath. Jej nazwa nawiązuje do tytułu piosenki "Every Breath You Take", którą śpiewał z grupą The Police.

Słynna para, która ma posiadłość w Toskanii i spędza tam dużo czasu, udzieli pomocy właścicielom barów, kawiarni i restauracji, zagrożonych zamknięciem po ponad roku dotkliwych restrykcji dla tej branży.

O utworzeniu fundacji Sting i jego żona poinformowali podczas dwudniowego wyścigu kolarskiego Win Race 2021 , którego 160-kilometrowa trasa biegła z San Marino do ich domu w miejscowości Figline Valdarno koło Florencji. W posiadłości Il Palagio produkują wino, miód i oliwę.

Jak podkreśliła Trudie Styler, pomoc otrzymają lokale, które "walczyły o to, by mogły pozostać otwarte".

Także miejsce startu wyścigu nie było przypadkowe. Od kwietnia tego roku Sting wraz z małżonką są ambasadorami San Marino i złożyli przysięgę przed rządzącymi tą małą republiką Kapitanami Regentami. W sobotę 69-letni artysta wystąpił tam podczas wieczoru, w trakcie którego zbierano pieniądze na wsparcie dla sektora turystycznego w tym jednym z najstarszych i najmniejszych państw świata.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl