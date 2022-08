Włocławek: We wrześniu ponownie Miasteczko Zdrowia z bezpłatnymi konsultacjami i badaniami

Mieszkańcy Włocławka i regionu będą mogli skorzystać 3 września z bezpłatnych konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych w Miasteczku Zdrowia, które zorganizuje Fundacja Anwil, spółki z Grupy Orlen. W zeszłym roku włocławskie Miasteczko Zdrowia odwiedziło ponad 2 tys. osób.

Informując we wtorek o Miasteczku Zdrowia, które działać będzie 3 września w Hali Mistrzów we Włocławku, Anwil zaznaczył, iż będzie to druga edycja projektu, przy czym poza częścią medyczną dostępne będą dla odwiedzających m.in. strefy sportowa i relaksu.

"Anwil, wraz ze swoją korporacyjną Fundacją, zachęca do odwiedzenia wyjątkowego Miasteczka Zdrowia i skorzystania w nim z konsultacji lekarskich oraz wykonania badań diagnostycznych. Nie zabraknie także animacji i aktywności sportowych dla całych rodzin" - przekazał we wtorek Anwil. Jak wspomniał, "z przedsięwzięcia zorganizowanego po raz pierwszy na tak dużą skalę w 2021 r. skorzystało ponad 2 tys. osób, mieszkańców Włocławka i regionu".

Prezes Anwilu Agnieszka Żyro, oceniła, że właśnie ubiegłoroczna frekwencja w Miasteczku Zdrowia świadczy o potrzebie organizacji tego typu wydarzeń. "Naszą misją jest realizacja inicjatyw, które służą lokalnej społeczności i odpowiadają na jej oczekiwania. Miasteczko Zdrowia idealnie wpisuje się w ten wachlarz działań" - podkreśliła Żyro. Jak dodała, "atutami tego projektu są bogata, bezpłatna oferta badań i konsultacji lekarskich oraz program wydarzenia adresowany do przedstawicieli różnych pokoleń".

Anwil podał, że wszystkich chętnych, którzy chcieliby odwiedzić Miasteczko Zdrowia, organizatorzy zapraszają w pierwszą sobotę po wakacjach, 3 września, do Hali Mistrzów w godz. od 10. do 17.Spóła zapowiedziała, iż niebawem opublikowany zostanie szczegółowy harmonogram wydarzenia.

Anwil to podmiot zależny PKN Orlen, w którym koncern ma 100 proc. udziałów. Spółka produkuje nawozy azotowe: saletrę amonową i saletrzak, a także wytwarza tworzywa sztuczne - PCW, w tym suspensyjny polichlorek winylu, którego jest jedynym producentem w Polsce.

