Włoski koncern Eni liczy na dodatkowe dostawy gazu z Egiptu

Włoski koncern energetyczny Eni i państwowy egipski holding gazowy EGAS podpisały umowę o zwiększeniu wydobycia gazu z egipskich złóż i eksportu LNG przez Egipt. Jak poinformowało Eni, liczy na dodatkowe 3 mld m sześc. gazu w formie LNG z Egiptu w tym roku.

Według Eni, firmy postanowiły wspólnie podjąć dodatkowe działania na wspólnych koncesjach wydobywczych w Egipcie, aby maksymalnie zwiększyć produkcję gazu w krótkim terminie. Eni zadeklarowało również optymalizację działalności, zarówno na starych jak i nowo otrzymanych koncesjach w Delcie Nilu, wschodniej części Morza Śródziemnego oraz na Pustyni Zachodniej.

Jak oceniła włoska firma, działania przewidziane umową z EGAS, wraz z ubiegłoroczną decyzją o ponownym uruchomieniu instalacji skraplającej Damietta, powinny w rezultacie jeszcze w tym roku dać do dyspozycji Eni dodatkowe 3 mld m sześc. gazu w postaci LNG, który trafiłby do Europy, a w szczególności do Włoch. Terminal skraplający Damietta, uruchomiony przed rokiem po prawie 10 latach przerwy, należy w 50 proc. do Eni i może skroplić ponad 7,5 mld m sześc. gazu rocznie. Eni na licznych egipskich koncesjach wydobywa obecnie ok. 12 mld m sześc. gazu rocznie.

W poniedziałek Eni podpisało umowę o stopniowym wzroście dostaw gazu z algierskim państwowym koncernem Sonatrach. Premier Włoch Mario Draghi przypomniał przy tej okazji, że po inwazji Rosji na Ukrainę postanowił o szybkim zmniejszeniu zależności kraju od rosyjskiego gazu. Włochy gaz importują niemal w całości. W 2021 r. dostawy z Rosji sięgnęły 30 mld m sześc., co stanowiło ok. 40 proc. potrzeb.

