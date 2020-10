WMARR anulował nabór ofert na tzw. pożyczki covidowe (aktualizacja)

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego (WMARR) anulowała w poniedziałek po południu nabór wniosków na granty dla mikro i małych przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii. Decyzję WMARR chwalą radni PiS, którzy tego oczekiwali.

Anulując konkurs Agencja powołała się na punkt 12 regulaminu, który mówił, że przedsiębiorcy mogą aplikować o pieniądze za pomocą dedykowanej strony oraz strony Agencji, na której znajdował się link do generatora wniosków - powiedział PAP Marek Karólewski, prezes WMARR. Dodał, że strona Agencji zawiesiła się, w związku z czym przedsiębiorcy nie mieli równych szans na aplikowanie o pieniądze.

"Nie wiem kiedy ogłosimy następny konkurs, proszę dać nam chwilę" - powiedział PAP Karólewski dodając, że przedsiębiorcy, którym udało się w minionym tygodniu złożyć wnioski będą mogli aplikować kolejny raz. "Anulowanie naboru oznacza, że to, co się do tej pory zadziało, tzn. lista firm, które złożyły wnioski jest nieaktualna" - dodał Karólewski.

Nabór wniosków o tzw. pożyczki covidowe odbywał się w miniona środę. Aplikacja trwała 3,5 minuty, WMARR w tym czasie przyjęła ponad 1,5 tys. wniosków, głównie od samozatrudnionych.

Ponieważ wielu przedsiębiorcom nie udało się zalogować do generatora i złożyć wniosku, jeszcze tego samego dnia radni wojewódzcy PiS wezwali WMARR i władze samorządu do anulowania naboru ofert. Pisemnie poprosił o to marszałka regionu prezes PiS w okręgu olsztyńskim Jerzy Szmit. Dodatkowo radni PiS sejmiku złożyli w tej sprawie interpelację.

"Ta decyzja jest jedyną słuszną, jaką można było podjąć w sytuacji, która mocno pachniała skandalem. Oczekuję, że teraz zostanie przeprowadzony uczciwy nabór, w którym nie będzie miało znaczenia, kiedy wniosek został złożony, a oceniane będą merytoryczne strony tych wniosków" - powiedział w poniedziałek PAP wiceszef klubu PiS w sejmiku województwa Marcin Kazimierczuk.

W rozmowie z PAP Kazimierczuk podkreślił, że warmińsko-mazurskie bardzo późno rozpoczęło nabór wniosków o granty dla przedsiębiorców. "Oczekujemy sprawnego i szybkiego działania w tej sprawie" - podkreślił.

W minioną środę podczas konferencji prasowej władze WMARR zapewniały, że nabór wniosków przeprowadzony był poprawnie, a system informatyczny uniemożliwiał aplikowanie botom. Prezes WMARR przyznał, że strona internetowa Agencji zawiesiła się, ale podkreślił, że w regulaminie naboru wyraźnie wskazywano specjalną stronę dedykowaną wyłącznie do składania wniosków.

Pieniądze na bezzwrotne wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorców pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa, w sumie do podziału było blisko 40 mln zł. Minimalna wartość pomocy bezzwrotnej to 23,5 tys. zł w przypadku jednoosobowej działalności, a w przypadku przedsiębiorstwa zatrudniającego 49 pracowników - 164,7 tys. zł. Do aplikowania o pieniądze uprawnionych było blisko 115 tys. przedsiębiorstw.