WMARR anulowała nabór wniosków o pożyczki covidowe

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego (WMARR) poinformowała w poniedziałek po południu o anulowaniu naboru wniosków o bezzwrotne pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii.

Anulując konkurs Agencja powołała się na punkt 12 regulaminu, który mówił, że przedsiębiorcy mogą aplikować o pieniądze za pomocą dedykowanej strony oraz strony Agencji, na której znajdował się link do generatora wniosków - powiedział PAP Marek Karólewski, prezes WMARR.

"Tymczasem strona Agencji nie działała, zawiesiła się więc przedsiębiorcy nie mieli równych szans w złożeniu oferty" - powiedział PAP Karólewski. Wcześniej, w dniu naboru zapewniał, że WMARR zrobiła wszystko, jak należy i pod względem technicznym wszystko odbyło się bez zastrzeżeń. Na konferencji prasowej argumentowano, że w regulaminie jasno wskazano, że aplikować należy przez dedykowaną do tego stronę.

"Nie wiem kiedy ogłosimy następny konkurs, proszę dać nam chwilę" - powiedział PAP Karólewski dodając, że przedsiębiorcy, którym udało się w minionym tygodniu złożyć wnioski będą mogli aplikować kolejny raz. "Anulowanie naboru oznacza, że to, co się do tej pory zadziało tzn. lista firm, które złożyły wnioski jest nieaktualna" - dodał Karólewski.

Nabór wniosków o tzw. pożyczki covidowe odbywał się w miniona środę. Aplikacja trwała 3,5 minuty, WMARR w tym czasie przyjęła ponad 1,5 tys. wniosków. W sumie do podziału jest 40 mln zł.