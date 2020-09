WMARR: nie było nieprawidłowości w składaniu wniosków o covidowe pożyczki

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego poinformowała, że o tzw. pożyczki covidowe w ciągu 3 minut i 30 sekund aplikowało w środę rano 1522 przedsiębiorców z całego regionu. Zapewniono, że wyeliminowano boty, a serwery działały sprawnie. "Nie było z naszej strony żadnych nieprawidłowości" - zapewnił prezes WMARR.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego (WMARR) w środę o 8 rano uruchomiła przyjmowanie wniosków o tzw. pożyczki covidowe dla przedsiębiorców. Pieniądze na bezzwrotne wsparcie pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa, w sumie do podziału było blisko 40 mln zł.

Minimalna wartość pomocy bezzwrotnej to 23,5 tys. zł w przypadku jednoosobowej działalności, a w przypadku przedsiębiorstwa zatrudniającego 49 pracowników to 164,7 tys. zł. Do aplikowania o pieniądze uprawnionych było blisko 115 tys. przedsiębiorstw. Po niespełna 4 minutach system informatyczny, który przyjmował wnioski przedsiębiorców, już nie pozwalał apliować. Sytuacja ta wprawiła w zdumienie i rozżalenie wielu przedsiębiorców, radni PiS z sejmiku województwa nazwali sytuację "skandaliczną".

W środę po południu zarząd WMARR zwołał w sprawie przyjmowania wniosków od przedsiębiorców konferencję prasową. Prezes zarządu Marek Karólewski poinformował, że w sumie aplikację złożyło 1522 przedsiębiorców tj. 1 proc. uprawnionych do tego firm. Zdecydowana większość wniosków - 830 - złożyli samozatrudnieni.

"Zaledwie dwie firmy zatrudniające 49 osób złożyły aplikacje o te środki" - powiedział Karólewski.

Poinformowano, że najwięcej aplikacji - 424 projekty złożyły firmy z Olsztyna, 145 projektów złożono z Elbląga, 65 z Iławy, 54 z Ostródy, najmniej wniosków - 27 wpłynęło z Nowego Miasta Lubawskiego. Maksymalnie z jednego adresu IP złożono 10 wniosków.

Prezes Karólewski poinformował na konferencji, że generator wniosków został uruchomiony punktualnie o godz. 8:00 czasu astronomicznego, a pierwszy wniosek spłynął po 32 sekundach. Generator zakończył nabór wniosków po 3 minutach od przyjęcia pierwszej aplikacji.

"Nasz generator działał bez zarzutu, na raz wnioski mogło wypełniać 100 tys. przedsiębiorców, a wysyłać je w tej samej sekundzie - 20 tys. przedsiębiorców" - powiedział Karólewski. Dodał, że monitotring generatora jednoznacznie wskazał, że nie aplikowały boty. "Takie próby były podejmowane ale zostały wyeliminowane" - powiedział Karólewski.

Członek zarządu WMARR Włodzimierz Szelążek dodał, że informacje o tym, jakie dane będą musieli we wniosku wpisać przedsiębiorcy były wcześniej dostępne. "Ale fizycznie wniosku nikt nie widział przed uruchomieniem generatora. Zrobiliśmy to specjalnie, by wszyscy mieli równe szanse" - powiedział Szelążek.

Zarząd WMARR przyznał, że w środę rano, na długo przed godz. 8 rano zawiesiła się strona Agencji. "Ale w informacjach o aplikowaniu o pożyczki było jasno powiedziane, że wnioski będą przyjmowane na specjalnej, dedykowanej tylko temu zdaniu stronie internetowej. Ta strona wytrzymała, działała poprawnie" - powiedział Karólewski.

Zarząd WMARR przyznał, że rozumie rozgoryczenie przedsiębiorców, którym nie udało się złożyć aplikacji. "Niestety, do podziału było tyle pieniędzy, ile było. Wszystkim nie wystarczyło" - powiedział prezes Karólewski.

Wszyscy, którzy aplikowali elektronicznie o tzw. covidowe pożyczki muszą teraz dostarczyć do WMARR szereg dokumentów, których nie załączono do aplikacji. Jest to obowiązkowy element ubiegania się o pieniądze.

W ocenie zarządu WMARR weryfikacja i ocena wniosków potrwają kilka tygodni, pierwsze pieniądze mogą być przedsiębiorcom wypłacane jeszcze w tym roku.