Wniosek o 300 plus będzie można złożyć za pośrednictwem bankowości internetowej Pekao

Od 1 lipca klienci banku Pekao za pośrednictwem bankowości internetowej będą mogli złożyć wniosek w ramach programu Dobry Start, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną - poinformował we wtorek bank.

Bank przypomniał, że 300-złotowe wsparcie na wyprawkę szkolą przysługuje wszystkim uczniom do 20. roku życia, a w przypadku niepełnosprawności do 24. roku życia, bez względu na dochód rodziny.

By skorzystać z tej pomocy, należy wypełnić odpowiedni wniosek.

"Od 1 lipca klienci Banku Pekao mogą to zrobić wygodnie bez wychodzenia z domu. Wystarczy zalogować się do bankowości internetowej Pekao24 i w sekcji +e-Urząd+ wybrać wniosek Dobry start. Większość pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych z systemu banku - całość zajmie kilka minut" - poinformował w komunikacie bank.

Bank wskazał, że jeżeli wniosek zostanie wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze na wyprawkę szkolną trafią do osób do 30 września. Jeśli to się stanie między 1 września a 30 listopada, na świadczenie trzeba będzie poczekać do dwóch miesięcy.

Osoby, które wolą wypełnić wniosek w sposób tradycyjny, będą mogły to zrobić od 1 sierpnia osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Pekao poinformował, że w swojej ofercie ma kompleksowe produkty dla całej rodziny. Oprócz możliwości wypełniania i złożenia wniosku o 300 plus, rodzice mogą założyć dzieciom w wieku 6-12 lat pakiet PeoPay KIDS, gdzie na start można otrzymać 50 zł oraz 2 proc. w skali roku na rachunku oszczędnościowym Mój Skarb przez cztery miesiące do 3 tys. zł.

Bank podał, że promocja jest skierowana do nowych klientów i potrwa do końca października. Z oferty można skorzystać za pośrednictwem aplikacji mobilnej bądź bankowości internetowej.

Jak wyjaśniono, PeoPay KIDS to m.in. aplikacja, która wprowadzi najmłodszych w świat finansów. Dzieci mogą w niej tworzyć wirtualne skarbonki, oszczędzając na wybrane przez siebie cele oraz wykonywać pierwsze przelewy czy dokonywać płatności własną kartą płatniczą. Co ważne - jak podkreślono - wszystko odbywa się pod kontrolą rodzica.

Pekao dodał, że w swojej ofercie ma również usługi skierowane do starszych dzieci w wieku 13-17 lat. W ramach promocji (do końca sierpnia) dla nowych i dotychczasowych klientów, otrzymają one 50 zł przy założeniu dla nich przez rodziców rachunku oszczędnościowo bądź konta "Przekorzystnego dla młodych".

Bank Pekao został założony w 1929 r., ma ok. 200 mld zł aktywów, obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.