Wniosek o przyłączenie mikroinstalacji OZE - w Tauronie także przez formularz online

Klienci wnioskujący o przyłączenie do sieci energetycznej Taurona przydomowej mikroinstalacji, opartej na odnawialnym źródle energii, mogą to zrobić także poprzez formularz online - poinformowała w środę Grupa. Internetowe narzędzie ma usprawnić obsługę oraz wyeliminować błędy we wnioskach.

W pierwszym półroczu br. działająca na południu Polski firma Tauron Dystrybucja przyłączyła do sieci energetycznej blisko 44 tys. mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy ok. 317 megawatów. Zainteresowanie nie słabnie - tylko w pierwszym tygodniu listopada do Taurona wpłynęło - w większości mailowo - aż 7 tys. nowych zgłoszeń dotyczących przyłączenia mikroinstalacji.

By usprawnić obsługę, spółka umożliwiła zgłoszenia mikroinstalacji przez formularz online, dostępny na stronie internetowej pod adresem tauron-dystrybucja.pl/formularz-zm.

"Zgłaszanie mikroinstalacji przy użyciu formularza wyeliminuje najczęstsze błędy i braki we wnioskach. Przy nieprawidłowo wprowadzanych danych, formularz nie przepuści wniosku do kolejnego etapu, a system na bieżąco poinformuje o błędach" - poinformowała rzeczniczka spółki Tauron Dystrybucja Ewa Groń, cytowana w środowym komunikacie firmy.

Po wypełnieniu formularza, klient automatycznie otrzyma mail i sms z potwierdzeniem złożenia wniosku. Formularz online ma skrócić czas wymiany lub parametryzacji licznika, co powinno przełożyć się na usprawnienie obsługi i przynieść oszczędności. Ponadto klienci nie będą musieli drukować, a później skanować wypełnionego wniosku.

Przed wypełnieniem formularza należy przygotować komplet wymaganych załączników. Może to być pełnomocnictwo (jeśli zgłoszenie podpisuje pełnomocnik zgłaszającego) lub oświadczenie instalatora (w przypadku, jeśli zgłoszenia nie składa instalator mikroinstalacji). W niektórych przypadkach, jeśli danego modelu inwertera nie ma w wykazie, konieczne będą informacje techniczne dotyczące zastosowanych urządzeń. Wzór pełnomocnictwa oraz oświadczenia instalatora także można pobrać ze strony internetowej.

"Nowy formularz z czasem zastąpi przyjmowanie wniosków składanych obecnie mailowo i będzie jednym z dwóch stosowanych sposobów przyjmowania wniosków: poprzez formularz online i tradycyjnie, tj. w formie papierowej. Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji są realizowane do 30 dni" - poinformował w środę Tauron.

Statystyki Grupy potwierdzają, że także w tym roku utrzymuje się zapoczątkowany kilka lat temu dynamiczny wzrost ilości mikroinstalacji OZE. Dla porównania - w pierwszym półroczu ub. roku Tauron przyłączył do sieci 34,6 tys. takich instalacji (w tym roku ponad 27 proc. więcej), a ich łączna moc wynosiła 235 MW (w tym roku jest większa o blisko 35 proc.).

Mikroinstalacja to odnawialne źródło energii elektrycznej o mocy zainstalowanej do 50 kW. W ostatnich pięciu latach liczba takich instalacji rośnie skokowo - z ponad 4 tys. w roku 2017 (o łącznej mocy 24 megawatów), poprzez ponad 8 tys. (o łącznej mocy blisko 50 megawatów) w roku 2018 i przeszło 30,4 tys. w roku 2019 (o mocy 206 MW) do 97,7 tys. w roku 2020 (o łącznej mocy 658 MW). W sumie Tauron przyłączył już do sieci energetycznej ponad 200 tys. mikroinstalacji, głównie fotowoltaicznych.

Tak duży przyrost oraz utrzymująca się popularność mikroinstalacji powodują konieczność odpowiedniego dostosowywania sieci energetycznej oraz odpowiedzialności po stronie instalatorów urządzeń i samych prosumentów. Dla wszystkich uczestników rynku fotowoltaicznego Tauron przygotował poradnik, w którym odpowiada na najczęściej zadawane pytania, dotyczące poprawnej pracy fotowoltaiki. Poradnik dostępny jest na stronie internetowej pod adresem https://tauron-dystrybucja.pl/mikroinstalacja.

Firma Tauron Dystrybucja to największy w Polsce dystrybutor energii elektrycznej, dysponujący siecią 241,5 tys. km linii energetycznych na obszarze ok. 57 tys. km kw. Rocznie firma przesyła ok. 50 terawatogodzin energii do ok. 5,7 mln klientów. Spółka jest częścią grupy energetycznej Tauron Polska Energia.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl