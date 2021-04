Wniosek o zmianę przeznaczenia środków z rezerwy celowej z pozytywną opinią komisji finansów

Wniosek ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej o zmianę przeznaczenia środków w wysokości 12 mln 177 tys. zł z rezerwy celowej na projekty przeciwpowodziowe uzyskał pozytywną opinię komisji finansów publicznych podczas jej czwartkowego posiedzenia.

Podczas posiedzenia sejmowej komisji finansów publicznych minister Sebastian Skuza wniósł o wyrażenie pozytywnej opinii ws. zmiany przeznaczenia 12 mln 177 tys. zł ujętych w rezerwie celowej budżetu państwa w związku z wnioskiem ministra infrastruktury złożonym w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji.

Wymieniona przez Skuzę pozycja budżetu zawiera projekty ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry oraz w dorzeczu Odry i Wisły. Jak powiedział Skuza, są one realizowane z udziałem środków kredytowych Banku Światowego i Banku Rady Rozwoju Europy.

Według ministra postulowane przesunięcie środków między projektami umożliwi wykorzystanie dostępnych środków na ten z nich, którego ramy dla realizacji kończą się w tym roku. Zmiana - jak zadeklarował Skuza - nie spowoduje zakłócenia w finansowaniu zadań, na które rezerwa została pierwotnie przeznaczona.

Komisja oceniła, że w postulowanej zmianie nie ma modyfikacji co do meritum, lecz ma ona charakter formalny. Podczas posiedzenia przyjęto pozytywną opinię komisji do przedłożonego przez ministra wniosku.

