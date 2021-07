Wniosek Orlen Południe i PGNiG do UOKiK ws. spółki celowej do rozwoju sieci biometanowni

Orlen Południe, spółka z Grupy Orlen, wraz z PGNiG złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o utworzenie spółki celowej, która zainwestuje w rozwój sieci nowoczesnych biometanowni. Realizacja projektu biogazowni to część strategii Orlen2030 - podał koncern.

Informując o wniosku do UOKiK, PKN Orlen wyjaśnił, iż w biogazowniach z substratów rolniczych, odpadowych i pozostałości z przemysłu przetwórczego będzie produkowany "przyjazny środowisku biometan, wykorzystywany w przemyśle lub energetyce".

Jak oznajmił w piątek koncern, "Orlen Południe, spółka z Grupy Orlen, wspólnie z PGNiG, złożyła wniosek do UOKiK o utworzenie spółki celowej, która zainwestuje w rozwój sieci nowoczesnych biometanowni".

W informacji wspomniano, że spółka Orlen Południe w ramach projektu biogazowego nabyła już trzy instalacje, w tym ostatnio w gminie Jeżewo w woj. kujawsko-pomorskim.

"Realizacja programu biogazowego wpisuje się w strategię Orlen2030, zakładającą rozwój nisko i zeroemisyjnej energetyki" - podkreślił PKN Orlen. Przypomniał zarazem, że biometan to biogaz produkowany z odnawialnych źródeł energii, o parametrach gazu ziemnego, który powstaje poprzez oczyszczanie biogazu ze związków siarki i dwutlenku węgla - może być on wykorzystywany m.in. w transporcie lub służyć jako paliwo do produkcji biowodoru.

Według PKN Orlen, współpraca Orlen Południe i PGNiG w ramach programu biogazowego "ma opierać się przede wszystkim na pozyskiwaniu i budowie instalacji biogazowych, rozwoju technologii wykorzystywanych do produkcji biometanu, a także przy produkcji i wykorzystaniu biometanu w różnych obszarach działalności spółek".

Koncern wskazał, że inwestycję w rozwój sieci biometanowni realizować będzie powołana przez Orlen Południe i PGNiG spółka celowa, w której spółka Grupy Orlen miałaby 51 proc., a partner - 49 proc. udziałów.

"Prowadzimy nowoczesny biznes, który umożliwia zrównoważony rozwój całej Grupy Orlen. W te działania wpisuje się m.in. program biogazowy Orlen Południe, który spółka dynamicznie rozwija, pozyskując kolejne biogazownie. Projekt ten ma duże znaczenie dla Grupy Orlen, wzmacniając jej kompetencje w obszarze energetyki odnawialnej, a także dla polskiej gospodarki oraz krajowego bezpieczeństwa energetycznego" - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w piątkowym komunikacie koncernu.

Jak zaznaczył, projekt biogazowni to również przykład synergii biznesowych, które PKN Orlen może zyskać po przejęciu Grupy PGNiG.

PKN Orlen stwierdził, że wniosek o powołanie spółki celowej, który wpłynął już do Prezesa UOKiK, oznacza "formalne zainicjowanie współpracy Orlen Południe i PGNiG". "Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez UOKiK umożliwi dalszą realizację programu biogazowego, zgodnie z przyjętymi założeniami" - podkreślił koncern.

W maju Orlen Południe podpisał list intencyjny z PGNiG, który - jak informowano - "zakładał wzmocnienie współpracy w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii". Już wówczas zapowiadano, że oba podmioty planują powołanie spółki celowej, która zainwestuje w rozwój sieci biometanowni.

PKN Orlen przypomniał, że zakupiona przez Orlen Południe instalacja w Jeżewie, o mocy 1,8 MWe, została oddana do użytku w 2014 r. i obecnie produkuje energię elektryczną z przeznaczeniem na lokalny rynek. Źródłem produkowanego w niej biogazu z dużą zawartością biometanu - wyjaśnił koncern - są substraty odpadowe płynne i półpłynne, pochodzące z przemysłu spożywczego oraz hodowli zwierząt.

"Orlen Południe planuje do 2024 r. rozbudowę zakładu o dodatkowe zbiorniki fermentacyjne, co pozwoli zwiększyć moc instalacji do 3,2 MWe. Z kolei doposażenie jej w urządzenia i instalacje do przekształcenia biogazu w biometan oraz podłączenie do sieci umożliwi produkcję ok. 8 mln m sześc. biometanu rocznie" - podkreślono w komunikacie.

Wspomniano, że z biogazownią Orlen Południe przejął też zakład utylizacji odpadów, którego zdolności przerobu wynoszą 150 tys. ton odpadów rocznie, w tym ok. 15,5 tys. ton odpadów poubojowych.

"Posiadanie własnego zakładu utylizacji odpadów wyróżnia obiekt w gminie Jeżewo na polskim rynku biogazowniczym" - ocenił PKN Orlen.

Koncern zwrócił uwagę, że w grudniu 2020 r. Orlen Południe nabył działającą biogazownię w Konopnicy, w gminie Rawa Mazowiecka, w styczniu tego roku zakupił z kolei dwie działki w gminie Ryn, w których rozpoczął już prace związane z budową własnej instalacji, natomiast w marcu sfinalizował zakup biogazowni rolniczej w miejscowości Wojny-Wawrzyńce, w gminie Szepietowo.

"Spółka planuje rozbudowę tych instalacji i przekształcenie ich w biometanownie wytwarzające biometan, który byłby wtłaczany do sieci dystrybucyjnej i potencjalnie wykorzystany do produkcji zielonego wodoru" - zapowiedział PKN Orlen.

