Wniosek władz gdyńskiego portu do RDOŚ ws. budowy Portu Zewnętrznego

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. złożył wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji dotyczącej budowy Portu Zewnętrznego.

"To ważna chwila w tej kluczowej inwestycji dla rozwoju Portu Gdynia i regionu" - podkreślił w czwartek w komunikacie prasowym kierownik działu marketingu i komunikacji korporacyjnej ZMPG Marcin Wojciechowski.

Wyjaśnił, że złożenie wniosku do RDOŚ poprzedziło szereg analiz i badań mających na celu zbadanie potencjalnego oddziaływania inwestycji na otoczenie.

"Jednym z istotnych aspektów dla Gdyni jest zachowanie charakterystycznego, morsko-przemysłowego charakteru krajobrazu otoczenia. Dlatego, w pierwszej kolejności przeprowadzono waloryzację i kompleksową analizę oddziaływania na krajobraz dla różnych wariantów Portu Zewnętrznego wraz z mapami z punktów widokowych. Analiza wykazała, iż pomimo widocznego dla obserwatora industrialnego krajobrazu wybrany do realizacji wariant Portu Zewnętrznego pozwoli na utrzymanie szerokiego widoku na wody Zatoki Gdańskiej" - dodał Wojciechowski.

Dodatkowo, władze gdyńskiego portu planują wybudowanie wieży widokowej, wieńczącej pirs zewnętrzny wraz z aleją pieszo-rowerową, która umożliwi widok na Zatokę Gdańską i Półwysep Helski.

Jedną z priorytetowych analiz było też zbadanie potencjalnego wpływu Portu Zewnętrznego, zarówno na siedliska, jak również na warunki hydrodynamiczne panujące w akwenie. Wykazały one, że powstanie pirsu zewnętrznego nie zaburzy przepływu wód w głąb Zatoki Puckiej.

"Badania objęły swoim zasięgiem również przeprowadzenie analizy w zakresie ruchu rumowiska. Symulacje komputerowe wykazały, iż nie przewiduje się negatywnego wpływu na plaże i klify, w sąsiedztwie portu. Stan plaż i kąpielisk, z których korzystamy nie ulegnie zmianie ani pogorszeniu" - podał Wojciechowski.

Ponadto, wielopoziomowa, roczna analiza w zakresie wpływu na organizmy, w tym ptaki i rośliny podwodne, bytujące w rejonie akwenu Zatoki Gdańskiej wykazała, iż nie poniosą one szkody z powodu budowy czy też funkcjonowania nowego pirsu w Porcie Gdynia.

Prace nad Portem Zewnętrznym w Gdyni rozpoczęły się w 2018 r.

Do 5 lutego ZMPG czeka na wnioski od partnerów prywatnych ws. zaprojektowania, budowy i eksploatacji Portu Zewnętrznego. Spośród wszystkich zgłoszeń wybranych zostanie maksymalnie pięć podmiotów (lub ich konsorcjów), z którymi prowadzone będą rozmowy w formie dialogu konkurencyjnego.

Pierwotnie termin ten był wyznaczony na 15 stycznia, a następnie na 29 stycznia, ale z uwagi na duże zainteresowanie inwestycją ze strony światowych graczy w transporcie morskim władze gdyńskiego portu postanowiły przesunąć tę datę na 5 lutego.

Ze zwycięską firmą zostanie podpisana umowa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym na zaprojektowanie, budowę oraz eksploatację nowego terminala, która zwiąże ZMPG na ponad 30 lat.

Głębokowodny Port Zewnętrzny w Gdyni powstanie w oparciu o istniejące Nabrzeże Śląskie, na sztucznym lądzie wychodzącym poza obecny falochron ochronny.

Jego budowa stała się koniecznością w obliczu rosnącej konkurencji rynkowej oraz prognoz w zakresie popytu na przeładunki kontenerowe w polskich portach morskich, mówiących o wzroście do poziomu około 9,5 mln TEU w 2050 r. Port Zewnętrzny, jako pirs będący zalądowionym obszarem morskim, zwiększy powierzchnię portu o 151 ha, tj. blisko podwoi dzisiejszy teren gdyńskiego portu oraz zdolności przeładunkowe o 2,5 mln TEU.

Celem budowy Portu Zewnętrznego jest umożliwienie obsługi w Porcie Gdynia kontenerowych statków oceanicznych o parametrach Baltmax, tzn. o długości do 430 metrów (w dalszej perspektywie do 490 m), szerokości do 60 metrów (w dalszej perspektywie do około 70 m) oraz zanurzeniu do 15,5 metra. Pierwsze statki do Portu Zewnętrznego w Gdyni powinny zawinąć na przełomie 2027 i 2028 r.