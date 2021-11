Wnioski dla Rudy Śląskiej z oceny wykonania Gminnego Programu Rewitalizacji

Rozwój systemu komunikacji oraz sieci funkcjonalnych połączeń w mieście, rozwijanie miejsc spotkań mieszkańców czy działania na rzecz zatrzymania młodych ludzi – to wnioski z ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji obowiązującego w Rudzie Śląskiej od 2018 r.

Jak przekazało w środę biuro prasowe rudzkiego magistratu, tamtejszy Gminny Program Rewitalizacji (GPR), który był jednym z pierwszych takich dokumentów opracowanych przez miasta w regionie, zgodnie z ustawą po trzech latach musiał przejść ewaluację. Miasto w środę podało, że w tym czasie przeprowadzono tam ponad 60 projektów rewitalizacyjnych o wartości 140 mln zł.

Analiza dotychczasowej realizacji GPR obejmowała m.in. wskazanie wniosków i rekomendacji. "Jedną z propozycji działań jest rozwój zintegrowanego systemu komunikacji wewnętrznej oraz sieci funkcjonalnych połączeń w obrębie miasta wraz ze ścieżkami łączącymi Rudę Śląską z terenami ościennymi" - napisano w środowej informacji miasta.

"Inna z rekomendacji dotyczy dalszego poszerzania oferty dobrze zorganizowanych miejsc spotkań mieszkańców, zapewniających jednocześnie wysoką jakość przestrzeni publicznych. Miasto powinno także podejmować działania na rzecz zatrzymania młodych ludzi w Rudzie Śląskiej oraz eksponować jej walory przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju oferty mieszkaniowej i rekreacyjnej" - wskazano.

Dotąd w czasie obowiązywania GPR w Rudzie Śląskiej zrealizowano 24 projekty rewitalizacyjne (16 podstawowych i 8 uzupełniających), a kolejnych 44 rozpoczęto (20 podstawowych i 24 uzupełniające). Ogółem na 103 zawarte w dokumencie projekty, działania zainicjowano w 68 przypadkach.

Na dotychczasową realizację projektów zwartych w GPR miasto przeznaczyło 116 mln zł. "Do tego trzeba doliczyć ponad 24 mln zł, które przeznaczone zostały na przedsięwzięcia niewynikające wprost z programu, jednak realizujące cele i założenia GPR" - zaznaczył cytowany w informacji miasta jego wiceprezydent Michał Pierończyk.

Ewaluacja GPR objęła m.in. analizę zmian zachodzących w poszczególnych obszarach rewitalizacji. Wzięto pod uwagę demografię, wykluczenie społeczne, bezrobocie, przedsiębiorczość, bezpieczeństwo czy jakość środowiska.

W badanym okresie trzech lat w Rudzie Śląskiej zmniejszyła się liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej - z 4419 w 2018 r. do 1315 w 2020 r. Nieco poprawiło się bezpieczeństwo - policja w 2020 r. odnotowała 2224 przestępstwa, wobec 2328 w 2018 r. Stopa bezrobocia pomiędzy 2018 r. a 2020 r. wzrosła z 2,9 proc. do 3,4 proc., ale nadal jest to znacznie mniej niż w regionie czy w całym kraju.

W Rudzie Śląskiej postępuje spadek liczby mieszkańców. "Na szczęście nie jest on tak drastyczny jak w innych miastach aglomeracji, co więcej, są w naszym mieście miejsca, gdzie mieszkańców przybywa. Jest to m.in. efekt rozwoju budownictwa jednorodzinnego. Pomiędzy 2018 r. a 2020 r. do użytku oddano blisko 550 nowych budynków" - podkreślił Pierończyk.

Problemem o wymiarze ogólnokrajowym, który dotyka również Rudę Śląską, jest zła jakość powietrza. Mimo działań podejmowanych w ciągu ostatnich trzech lat, jak dofinansowanie przez miasto wymiany starych pieców czy podłączania kolejnych budynków do sieci ciepłowniczej, w środowej informacji miasta określono tę kwestię jako "nadal nierozwiązywalną".

W procesie ewaluacji rudzkiego GPR wykonano badania jakościowe wśród mieszkańców: wywiady indywidualne, warsztaty konsultacyjne oraz spacery studyjne. Z tych rozmów wynika, że mieszkańcy zauważyli pozytywne zmiany wynikające z działań rewitalizacyjnych.

Według badań rudzianie szczególnie doceniają powstające nowe miejsca spędzenia wolnego czasu, jak Stacja Biblioteka, park na terenie po koksowni Orzegów, Góra Antonia czy odnowione podwórka. Z rzeczy, które należałoby poprawić, mieszkańcy zwracali uwagę na integrację komunikacji pomiędzy dzielnicami, czy na większą współpracę w zakresie rewitalizacji z partnerami prywatnymi.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do 2030 r. obejmuje 12 podobszarów. Stanowią one ponad 11 proc. powierzchni miasta i są zamieszkane przez ponad 36 tys. osób. Następna ocena realizacji rudzkiego GPR zostanie przeprowadzona za kolejne trzy lata.

