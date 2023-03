Wnioski do programu "Rozwój Sektorów Kreatywnych" można składać do 30 marca

Do 30 marca br. trwa nabór wniosków do programu "Rozwój Sektorów Kreatywnych" realizowanego przez Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych.

Adresatami konkursu są podmioty prowadzące działalność gospodarczą, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe - poinformowało MKiDN.

Na stronie ministerstwa kultury podano w sobotę, że do 30 marca 2023 r. trwa nabór wniosków do programu "Rozwój Sektorów Kreatywnych" realizowanego przez Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. Adresatami konkursu są podmioty prowadzące działalność gospodarczą, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Budżet programu finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 8 mln złotych. Minimalna kwota dofinansowania to 20 000 zł, a maksymalna - 400 000 zł.

Wyjaśniano, że "program +Rozwój Sektorów Kreatywnych+ udziela wsparcia najbardziej wartościowym inicjatywom i projektom przyczyniającym się m.in. do budowania wysokiej jakości oferty przemysłów kreatywnych, łączącym wysoką wartość kulturową i artystyczną z ponadprzeciętnym potencjałem ekonomicznym i promocyjnym".

Pierwszy z nich to działania edukacyjne mające na celu m.in promowanie i upowszechnianie nowoczesnych narzędzi kreatywnych i technologicznych, pomocnych w budowaniu atrakcyjnego przekazu oraz wykorzystanie potencjału przemysłów kreatywnych w innych dziedzinach i sektorach.

Drugim obszarem dofinansowanym w ramach programu są "projekty badawcze rozwijające potencjał polskich sektorów kreatywnych (m.in wszelkiego rodzaju analizy)".

Kolejne pole kultury, które może być objęte programem to "eksport polskich przemysłów kreatywnych, w tym rozwój narzędzi promocji zagranicznej polskich branż kreatywnych czy wsparcie promocyjno-eksportowych wydarzeń kulturalnych poza granicami kraju.

Dofinansowanie można dostać też na prototypowanie i rozwój projektów, czyli rozwijanie projektów kreatywnych w fazach "poprototypowych" lub tworzenie prototypów kulturowych dzieł branż kreatywnych.

Piąty obszar to artystyczne wideoklipy, które dzięki innowacyjności zyskają wysoki potencjał eksportowy.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się na stronie: https://www.crpk.pl/projekty/rsk

MKiDN zamieścił też dane kontaktowe, pod którymi można uzyskać informacje o programie: telefon 22 290 35 02 i mail: rsk@crpk.pl

