Wnioski o premie dla młodego rolnika - tylko do 17 sierpnia

Do 17 sierpnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski od młodych rolników o przyznanie im premii. Dotacja w wysokości 150 tys. zł ma pomóc osobom, które nie ukończyły 40 lat, w rozwijaniu swoich gospodarstw rolnych.

Nabór wniosków rozpoczął się 3 czerwca 2020 r. i został przedłużony o dwa tygodnie. To już 6. nabór wniosków w ramach działania PROW "Premie dla młodych rolników". Wsparcie jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu.

Z takiego wsparcia mogą skorzystać osoby do 40. roku życia, posiadające wykształcenie rolnicze. Ponadto, muszą one posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha, a prowadzenie działalności rolniczej rozpoczęły nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Kolejny warunek to utworzenie gospodarstwa o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Do otrzymania pieniędzy potrzeby jest biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach: - 120 tys. zł - na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków, i 30 tys. zł - po realizacji biznesplanu.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.