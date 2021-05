Wnioski w PROW, złożone w trakcie pandemii, można uzupełniać do 14 lipca

Ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy, złożonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z Covid-19, upływa 14 lipca 2021 roku - poinformowała we wtorek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uzupełnienie wniosków w wydłużonym terminie to efekt zmiany przepisów, dotyczących biegu postępowań przez ARiMR w związku z pandemią COVID-19. Przepisy zostały zmienione ustawą o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Jak przypomina ARiMR wnioskodawcy zobowiązani są do dostarczenia do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dowodów na przyznanie pomocy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów - nie później niż do dnia 14 lipca 2021 r.

ARiMR prosi o niezwłoczne skompletowanie wymaganej dokumentacji, w tym zwłaszcza wszelkiego rodzaju opinii, zaświadczeń i decyzji wydawanych przez organy administracji publicznej, tak aby skutecznie uzupełnić wszystkie braki we wniosku.

Szczegóły i terminy oraz podstawy prawne dostępne są na stronie internetowej ARiMR.

