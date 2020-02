WNP Awards 2020 przyznane. Oto laureaci!

Michał Kurtyka, autorzy programu „Mój prąd”, PKP Energetyka, Moya, polskie software houses, Grupa Maspex, FBSerwis, Erbud oraz LPP zostali pierwszymi laureatami nowych wyróżnień gospodarczych WNP Awards. Uroczystą galę wręczenia nagród zorganizowano na konferencji EEC Trends w Warszawie.

jest twarzą tych zmian. Cieszy się autorytetem w międzynarodowych kręgach, co wykazała rola, jaką odegrał w czasie szczytu COP24 w Katowicach). Jego zdolności dyplomatyczne, negocjacyjne i koncyliacyjne pozwalają - mimo dużej skali wyzwań klimatycznych stających przed Polską - z optymizmem spoglądać w przyszłość.- Czuję się zaszczycony tym, że zostałem laureatem WNP Awards. To uznanie dla problematyki, którą się zajmujemy, czyli zdefiniowania polskiej ścieżki osiągnięcia neutralności klimatycznej. To jest ogromna szansa, przed którą stoimy - podkreślił w przekazie do uczestników gali wręczenia WNP Awards minister Kurtyka.Nagrodę, w imieniu przebywającego w Stanach Zjednoczonych ministra, odebrał jego zastępcaRedakcja WNP.PL i „Nowego Przemysłu” przyznała też wyróżnienie dla zbiorowego laureata, którym są twórcy i operatorzy programu „Mój prąd”. To unikatowy instrument, który wspiera rozwój energetyki prosumenckiej, konkretnie tych, którzy chcą mieć własną mikroinstalację fotowoltaiczną. Dzięki niemu, wzrost liczby takich instalacji w Polsce jest zjawiskiem wyjątkowym nawet w skali europejskiej.W imieniu wszystkich nagrodzonych wyróżnienie odebrał Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”.- Nagrodę tę dedykuję wszystkim tym "wolnościowcom", którzy zainstalowali na swoich dachach instalacje fotowoltaiczne. W 2019 r. do sieci w Polsce zostało przyłączonych cztery razy więcej prosumentów niż w 2018 r. Przekroczyliśmy barierę 1 GW mocy zainstalowanej w fotowoltaice - podkreśliłKolejna statuetka trafiła do firmy PKP Energetyka a odebrał ją jej prezes -Przyznający WNP Awards zwrócili uwagę, że ta prywatna spółka, działająca w niezwykle ważnym, bardzo wrażliwym i wymagającym sektorze infrastruktury, wdrożyła nowoczesne systemy ITC decydujące o bezpieczeństwie i stabilności funkcjonowania kolei.Ponadto PKP Energetyka ważnym uczestnikiem przeobrażania polskiego sektora elektroenergetycznego, a dzięki zaangażowaniu inwestora finansowego - funduszu CVC Capital Partners - sama przechodzi ambitną transformację biznesową.- Jestem wdzięczny moim pracownikom za pracę i trud. Przez ostatnie 4 lata znacząco podnieśliśmy efektywność i wydajność pracy - mówił podczas gali prezes PKP Energetyka.Wyróżnienie WNP Award 2020 otrzymała także Moya - sieć dystrybucji paliw firmy Anwim. Statuetkę odebrał osobiście jej prezesW tym przypadku docenione zostało szybkie tempo rozbudowy sieci stacji. W Polsce działa już ponad 200 obiektów z logo Moya. Tak dynamiczny rozwój to między innymi efekt przyjęcia przez Anwim partnerskich zasad współpracy, ciągłego doskonalenia logistyki i profesjonalnego zarządzania.- 12 lat temu zaczynaliśmy od kartki papieru i wizualizacji, tego, co chcemy budować. Dziś konkurujemy z największymi w Polsce czy Europie. Jesteśmy najbardziej dynamicznie rosnącą firmą, co roku przyrasta nam ok. 40 stacji - mówił prezes Anwimu Rafął Pietrasina.Z kolei zbiorczo wyróżnione zostały polskie firmy typu software house, jako grupa młodych, dynamicznych przedsiębiorstw tworzących oprogramowanie w ścisłej współpracy z klientem. Te elastycznie zarządzane firmy, wyrósłszy z fazy start-upu, potwierdziły wartość swojego modelu biznesowego opartego na technologii, wiedzy, kreatywności młodych pracowników.Wyróżniony segment polskiego sektora IT pokazuje jeden z ważnych kierunków rozwoju polskiej gospodarki - to działalność wychodząca naprzeciw naszym ambicjom związanym z jej włączaniem w nurt cyfrowej rewolucji.Nagroda została przekazana na ręceprezesa Grupy Euvic orazwspółzałożyciela i prezydenta Organizacji Pracodawców Usług IT SoDA.- W imieniu naszych firm chcieliśmy podziękować za docenienie nas jako perspektywicznej branży i naszego mocnego eksportu usług IT. Polska jest coraz bardziej doceniana na rynku międzynarodowym - mówił odbierając w imieniu Organizacji Pracodawców Usług IT SoDA jej współzałożyciel i prezydent Bartosz Majewski.- Mam nadzieję, że za 10 lat spotkamy się ponownie i będziemy mówić o polskich jednorożcach - dodał Wojciech Wolny, prezes Grupy Euvic.Za dokonania w dziedzinie produkcji żywność WNP Award 2020 otrzymał Maspex. Ta firma, rodem z Wadowic, konsekwentnie buduje prestiż marki i realizuje strategię globalnej ekspansji. W ciągu trzech dekad przeprowadziła 19 akwizycji, w tym 11 za granicą.- Maspex to przede wszystkim nasze marki, w ofercie mamy ich aż 60. To produkty, które są obdarzone ogromnym zaufaniem. Maspex to także nowoczesność, ale przede wszystkim to ludzie, czyli 7,5 tysiąca pracowników - mówiła, odbierając nagrodęProdukty grupy kapitałowej powstają w 15 nowoczesnych zakładach w Polsce i na świecie. Trafiają do ponad 60 krajów w Europie, w Ameryce i na Bliskim Wschodzie.Wyróżnienie WNP Award 2020 otrzymał także FBSerwis, jako firma, która wskazuje całej branży budowlanej ważny kierunek rozwoju. Nagrodę odebrał jej prezes Artur Pielech.FBSerwis, korzystając ze wsparcia swojego właściciela - Budimeksu - oraz doświadczeń jego strategicznego inwestora - Ferrovialu, stała się pionierem nowego sektora polskiego rynku usług infrastrukturalnych.Firma dynamicznie rozwija usługi związane z gospodarką komunalną, utrzymaniem infrastruktury drogowej, oświetleniowej i przemysłowej oraz obiektów użyteczności publicznej.Spółka, w pionierski na polskim rynku sposób, przeciera szlaki, którymi podążyły grupy budowlane w Europie Zachodniej, dywersyfikując swoje portfolio w stronę działalności usługowej.- To nasze pierwsze wyróżnienie tego formatu - mówił odbierając WNP Awards- 8 lat temu byliśmy dopiero w głowach naszych właścicieli, nawet nie byliśmy start-upem. Dziś nasza firma rozwija się, ma 1,5 tys. ludzi i ponad pół miliarda przychodów - podkreślił.Za zbudowanie silnej pozycji na rynku, opartej na dywersyfikacji działalności w ramach grupy otrzymał natomiast WNP Award 2020 Erbud. Wyróżnienie odebrał prezes firmy Dariusz Grzeszczak.- Firmę Erbud założyliśmy 30 lat temu i po tym czasie możemy stać w gronie 5 największych firm w Polsce. To dzięki dywersyfikacji, która pozwala nam na stabilny rozwój - mówił odbierając WNP Awards- Dziś Erbud to 2,5 tys. ludzi, 1,9 w Polsce i 600 za granicą. To daje nam możliwość myślenia o przyszłości, o kolejnych 30 latach ze spokojem.Erbud jest jednym z wiodących wykonawców inwestycji w dynamicznie rosnącym sektorze farm wiatrowych i fotowoltaicznych, a także jednym z najaktywniejszych podmiotów na rynkach eksportowych.Grupa kapitałowa wykorzystuje w Polsce doświadczenie z rynku niemieckiego, a dywersyfikacja geograficzna i segmentowa stabilizują jej pozycję biznesową. Stosowane innowacje technologiczne, materiałowe i organizacyjne umożliwiają współpracę z ambitnymi inwestorami, a to pozwala zdobywać nowe kompetencje.Wyróżnienie WNP Award 2020 powędrowało także do największego w Europie Środkowo-Wschodniej, stworzonego od podstaw, producenta odzieży - firmy LPP. Nagrodę odebrał jej wiceprezes- Widzę na sali wielu panów, którzy z przymrużeniem oka patrzą na modę i tym bardziej cieszę się, że dostaliśmy taką nagrodę, która tak naprawdę pochodzi od pań, dzięki którym możemy się rozwijać. 70 proc. naszych klientów to panie, które kupują odzież dla siebie, ale także dla dzieci i mężów - mówił odbierając WNP Awards Przemysław Lutkiewicz. - Staramy się wspierać polską gospodarkę przez tworzenie ekosystemu mniejszych firm. Kiedy budujemy nasze sklepy za granicą, czy to w Rosji, czy w Finlandii czy w Wielkiej Brytanii, są one budowane przez polskie firmy, które wyposażają je w polskie meble i w polskie oświetlenie.LPP jest obecna w 20 krajach Europy, Azji oraz Bliskiego Wschodu. W zeszłym roku jej sprzedaż zagraniczna była większa od przychodów krajowych. Odnotowuje szybki wzrost sprzedaży e-commerce.Rok 2019 był czasem intensywnych inwestycji w technologie, badania i rozwój, nowoczesne rozwiązania logistyczne dostosowane do modelu sprzedaży wielokanałowej. Łączna wartość inwestycji w ostatnich trzech latach przekroczyła 3 mld zł.LPP jako pierwsza polska firma przystąpiła do globalnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego w zakresie zarządzania plastikiem. Nowe zobowiązania względem ochrony środowiska stają się fundamentem strategii rozwoju polskiego producenta.Wyróżnienia WNP Awards zostały przyznane w ramach EEC Trends, nowego wydarzenia na polskiej scenie gospodarczych eventów, które zastąpiło cykl Zmieniamy Polski Przemysł, animowany od 20 lat przez Grupę PTWP, wydawcę m.in. portalu WNP.PL i magazynu "Nowy Przemysł".WNP Awards kontynuują dwudziestoletnią tradycję prestiżowych wyróżnień „Tego, który zmienia polski przemysł”.EEC Trends jest wydarzeniem bezpośrednio powiązanym z Europejskim Kongresem Gospodarczym (EEC) , który w dniach 18-20 maja 2020 roku odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.Na EEC Trends agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego przybiera ostateczny kształt, tworząc się w toku interakcji i konsultacji. Wspólnie - przedsiębiorcy, eksperci, decydenci - wskazują istotne idee, tendencje, modele działań i technologie.EEC Trends od strony organizacyjnej jest alternatywą dla tradycyjnych forów i kongresów. Wydarzenie stanowi zestaw zróżnicowanych, dynamicznych form - dyskusji, spotkań, rozmów i prezentacji - podporządkowanym poszczególnym trendom.