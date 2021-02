WNP Awards 2021 przyznane. Oto laureaci!

Ekoenergetyka-Polska, Corab, Atende, Apator, Allegro, Polski Fundusz Rozwoju, InPost, ICEYE, Ferro oraz Pekabex zostali laureatami wyróżnień gospodarczych #WNPAwards. Uroczystą galę wręczenia nagród w wyjątkowej formule zorganizowano w ramach konferencji EEC Trends.

Powstała w 2009 roku w Zielonej Górze firma od początku postawiła sobie za cel tworzenie nowoczesnej infrastruktury ładowania dla pojazdów elektrycznych. W ciągu dekady Ekoenergetyka zdobyła klientów w całej Europie, stając się jednym z pionierów elektromobilności oraz jednym z liderów w europejskiej stawce producentów infrastruktury ładowania wysokiej mocy.Nagrodę na ręceprezes zarządu spółki Ekoenergetyka-Polska oraz wiceprezesa firmyprzekazał redaktor naczelny portalu gospodarczego WNP.PL Rafał Kerger.- Dziękujemy za to wyróżnienie. To konsekwentnie realizowana wizja założycieli firmy Bartosza Kubika oraz Macieja Wojeńskiego, a także nieoceniona współpraca z pracownikami Ekoenergetyka Polska - powiedziała prezes firmy Dagmara Duda.- Jest to wyróżnienie dla naszej ciężkiej pracy, jaką wkładamy w rozwój elektromobilności na rynku. Myślę, że warty podkreślenia jest fakt, że jako firma z całkowicie polskim kapitałem i polską technologią, która jest tworzona tutaj w murach naszego Centrum Badawczo-Rozwojowego pozycjonujemy się jako lider na rynku infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Europie. Takie wyróżnienie dodaje nam energii, mamy chęć na więcej, dlatego będziemy rozwijać się na nowych rynkach poza Europą, razem z nowymi produktami, które niebawem ogłosimy na rynku - dodał Maciej Wojeński, wiceprezes firmy Ekoenergetyka Polska.To wyróżnienie za skuteczne wpisanie się w jeden z najmocniejszych trendów w polskiej energetyce i wsparcie rozwoju fotowoltaiki.Istniejąca na polskim rynku od 30 lat firma stała się liderem rozwiązań satelitarnych na świecie oraz największym w kraju producentem systemów mocowań paneli fotowoltaicznych i dystrybutorem sprzętu dla fotowoltaiki.Corab jest partnerem technologicznym firm inwestujących w fotowoltaikę w ramach kompleksowo skonstruowanej usługi obejmującej dostawę elementów i montaż. Spółka ma się stać inwestorem i deweloperem farm fotowoltaicznych.Wyróżnienie WNP Awards powędrowało na ręce prezesa spółki Corab Henryka Białego.- Bardzo dziękuję za uznanie. Myślę, że przez następne wiele lat Corab będzie widoczny na polskim rynku, jak i na europejskim. Mamy bardzo ambitne plany. Wiemy, że energia odnawialna stanie się przyszłością energetyki na świecie. Jest to dla nas dodatkowy bodziec. Ochrona środowiska, zielona energia, są to nowe, fantastyczne rozwiązania i dla ochrony planety, i dla dalszego rozwoju naszej firmy - mówił Henryk Biały.To wyróżnienie dla jednego z liderów polskiej branży IT angażującego się od lat w złożone procesy o kluczowym znaczeniu dla transformacji cyfrowej polskiej gospodarki.Atende to jedna z czołowych grup kapitałowych w branży IT w Polsce aktywna na rynku od trzech dekad. U zarania swojej działalności Atende podłączało pierwsze polskie firmy do Internetu; firma odegrała kluczową rolę w transformacji telekomunikacyjnej, w rozwoju sieci 3G i 4G.Dziś Grupa Kapitałowa Atende to 8 spółek dostarczających najnowsze i zaawansowane rozwiązania informatyczne z zakresu infrastruktury IT oraz innowacyjnego oprogramowania dla najważniejszych segmentów rynku: operatorów telekomunikacyjnych, administracji publicznej, mediów, sektora finansowego i służby zdrowia.Założycielowi Grupy i prezesowi jej zarządu Romanowi Szwedowi, nagrodę wręczył redaktor naczelny Nowego Przemysłu Jacek Ziarno.- Dziękuję bardzo za to, że kapituła konkursu tak doskonale zauważyła, czym się zajmujemy - podsumował Roman Szwed.To wyróżnienie dla firmy konsekwentnie budującej swoją rynkową pozycję w regionie i markę lidera nowoczesnych rozwiązań dla sektora utilities.Grupa Apator, skupiająca kilkanaście spółek krajowych i zagranicznych, jest pionierem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych dla firm zarządzających wszystkimi rodzajami mediów energetycznych. Grupa przoduje w Europie Środkowo-Wschodniej w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT dla firm sektora energii i mediów.- Dziękuję bardzo za nagrodę, daje nam ona motywację na przyszłe lata. Fajnie, że nasza praca jest zauważana. Jesteśmy pasjonatami i takich ludzi wokół siebie mamy. To nie tylko moja praca, ale przede wszystkim praca zespołu - mówił Mirosław Klepacki, prezes i dyrektor generalny spółki Apator.To wyróżnienie za rekordowy debiut giełdowy będący efektem długofalowej strategii realizowanej konsekwentnie na dynamicznie rozwijającym się rynku e-commerce w konkurencji z globalnymi potentatami.Allegro to najpopularniejszy serwis e-commerce w Polsce – o stabilnej, budowanej przez lata pozycji rynkowej, trwale osadzony w krajobrazie polskiej gospodarki, popularny i użyteczny, stale obecny w wielu polskich domach.Sukces Allegro zbudowano na trafnych i szybkich reakcjach na zmieniające się potrzeby rynku, na umiejętnym wypełnianiu luk w systemie handlu i dystrybucji dóbr oraz budowaniu oferty dla zróżnicowanych grup odbiorców, a także dla mikrobiznesu niedysponującego własną logistyką.- Cieszę się, że nasze wysiłki i nasza praca zostały docenione. Myślę, że to nagroda i podziękowania przede wszystkim dla naszego zespołu. To też nagroda dla naszych klientów i partnerów biznesowych - mówił podczas rozmowy z Adrianem Ołdakiem, zastępcą redaktora naczelnego portalu WNP.PL Damian Zapłata, członek zarządu, dyrektor handlowy Allegro.Jak podkreślał, już 128 tysięcy polskich firm handluje na Allegro, a 18 milionów Polaków kupuje na tek platformie.- Dziękujemy im za zaufanie i za to, że wierzą w nas. Nasza firma jest ewenementem na skalę europejską. Udało nam się stworzyć bardzo dynamiczną platformę w Polsce i mam nadzieję, że będzie się ona nadal tu rozwijać. Nasze serce bije w Polsce, to jest to miejsce, gdzie chcemy inwestować, gdzie chcemy wspierać lokalnych przedsiębiorców i kupujących - mówił Damian Zapłata.To wyróżnienie za sprawne zaplanowanie i realizację we współpracy z bankami Tarczy Finansowej – skutecznie chroniącej firmy przed skutkami lockdownu.PFR udowodnił, że instytucja państwa, działając w porozumieniu z rynkiem i biznesem, starając się wsłuchać w jego potrzeby, może działać szybko i sprawnie, wypełniając swoją rolę bez formalizmu i biurokracji, szczególnie uciążliwych w tak trudnym dla gospodarki okresie.Prezesowi Polskiego Funduszu Rozwoju Pawłowi Borysowi nagrodę wręczył redaktor naczelny Nowego Przemysłu Jacek Ziarno.- Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Rzeczywiście przed rokiem pandemia była dla nas wszystkich dużym zaskoczeniem. Jako Polski Fundusz Rozwoju dostaliśmy ważne zadanie od rządu przygotowania tarczy, która miała w tym momencie wesprzeć tysiące firm i ochronić miejsca pracy. Cieszę się, że wysiłki całego zespołu Polskiego Funduszu Rozwoju zostały docenione. Naprawdę było to sporo pracy, też stresu w ostatnich kilkunastu miesiącach. Pandemia niestety jeszcze się nie skończyła, więc pracujemy dalej - mówił odbierając wyróżnienie Paweł Borys.To wyróżnienie dla prywatnego operatora logistycznego, który zmienia rynek przesyłek kurierskich, wpływa na rozwój sektora e-commerce i ze spektakularnym sukcesem zadebiutował na jednym z najciekawszych europejskich parkietów - Euronext w Amsterdamie.InPost z powodzeniem konkuruje z globalnymi potentatami rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) wykorzystując dla umocnienia swojej pozycji korzystny dla sektora, ale niełatwy czas pandemii, w którym nastąpił gwałtowny rozwój rynku e-commerce. Polski niezależny operator, firma z doświadczeniem giełdowym w kraju i niełatwej restrukturyzacji wciąż zaskakuje rynek, aktywnie poszukując nowych szans i możliwości.- Dziękujemy za to wyróżnienie. Przede wszystkim jest to wyróżnienie dla całego zespołu InPost, który codziennie udowadnia, że może robić rzeczy, które innym wydają się niemożliwe - mówił Wojciech Kądziołka, reprezentujący InPost.To wyróżnienie dla zweryfikowanego przez rynek start-upu stworzonego na bazie nauki i międzynarodowej współpracy, działającego w obiecującej, nasyconej technologiami branży kosmicznej.Działająca w Polsce od jesieni 2017 roku ICEYE to firma o międzynarodowym rodowodzie, stworzona od podstaw przez młodych ludzi, która jest obecnie światowym liderem w zakresie wykorzystania technologii radarowej SAR (radar z syntetyczną aperturą) dla mikrosatelitów, zapewniającej szybki dostęp do niezawodnych danych z obserwacji Ziemi.Rafał Modrzewski, współzałożyciel i prezes zarządu ICEYE Polska docenił fakt, że WNP Awards trafiło właśnie do jego spółki.- Gdy otrzymujemy taką nagrodę, cała nasza drużyna naprawdę czuje się wyróżniona za wszystkie te dni ciężkiej pracy. Pozostaje poczucie dumy i chęci przekraczania kolejnych barier - mówił Rafał Modrzewski.To wyróżnienie dla rozwijającego się dynamicznie i stabilnie producenta – silnego na rynku krajowym i konsekwentnie budującego swoją pozycję w Europie Centralnej.Grupa Ferro to jeden z największych producentów armatury sanitarnej i instalacyjnej w Europie Środkowej i Wschodniej z blisko 30-letnim doświadczeniem w branżach: armatury sanitarnej, instalacyjnej i techniki grzewczej.- Przede wszystkim chciałbym podziękować za nagrodę i dostrzeżenie efektów pracy. Byłoby to niemożliwe, gdyby nie zderzały się różnego rodzaju myśli innowacyjne, rozwojowe, z pewną ostrożnością i spoglądaniem na dotychczasowe doświadczenia firmy. Efekt wziął się przede wszystkim ze wspólnego myślenia i chęci wspólnego działania. Chcielibyśmy, żeby Ferro w ten sposób dalej harmonijnie się rozwijała - mówił Wojciech Gątkiewicz, prezes spółki Ferro.To wyróżnienie dla wiodącego producenta betonowych prefabrykatów w Polsce, wykonawcy i dewelopera aktywnego w wielu segmentach rynku budowlanego.Grupa Pekabex jest liderem nowoczesnego budownictwa systemowego w Polsce. Dostarcza rozwiązania w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji obiektów w oparciu o technologię prefabrykacji elementów żelbetowych, jak również kompleksową budowę „pod klucz” obiektów wielkokubaturowych (hale produkcyjne, magazyny, biura, obiekty handlowe, dworce, parkingi), inżynieryjnych (np. mosty, tunele), a także projektów nietypowych.Grupa działa od 49 lat, tworząc miejsca pracy dla ponad 2000 osób, zatrudniając wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierską.- Dziękuję bardzo za wyróżnienie. Nagroda WNP Awards jest niewątpliwie cenną pozycją w naszej gablocie z wyróżnieniami - mówił Przemysław Borek, wiceprezes spółki Pekabex i prezes zarządu spółki Pekabex BET.Wyróżnienia WNP Awards zostały przyznane w ramach EEC Trends , wydarzenia, które zastąpiło cykl Zmieniamy Polski Przemysł, animowany od 20 lat przez Grupę PTWP, wydawcę m.in. portalu WNP.PL i magazynu "Nowy Przemysł".WNP Awards kontynuują dwudziestoletnią tradycję prestiżowych wyróżnień „Tego, który zmienia polski przemysł”. EEC Trends jest wydarzeniem bezpośrednio powiązanym z Europejskim Kongresem Gospodarczym (EEC). To właśnie na EEC Trends agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego przybiera ostateczny kształt, tworząc się w toku interakcji i konsultacji. Wspólnie - przedsiębiorcy, eksperci, decydenci - wskazują istotne idee, tendencje, modele działań i technologie.