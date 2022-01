WNP Awards 2022 przyznane. Oto laureaci!

WNP Awards to nagrody przyznawane przez redakcje portalu WNP.PL oraz Magazynu Gospodarczego "Nowy Przemysł". Transition Technologies, ML System, Ciech, Alstom, Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin”, ABB, APA Group, Fundusz VC i PE w Polsce, Grupa WB to laureaci tegorocznych wyróżnień gospodarczych #WNPAwards 2022. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w trakcie gali 20 stycznia 2022 roku w hotelu Sheraton Grand Warsaw.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

ML System

Ciech

Alstom

Wyróżniona WNP Award firma ML System wchodzi w erę kwantową i otwiera pierwszą na świecie linię produkcyjną szyb Quantum Glass.ML System projektuje i wdraża systemy fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami, prowadzi badania nad energetycznym wykorzystaniem szkła w budownictwie. Wdrożyła pierwszą na świecie linię produkcyjną szyb generujących energię elektryczną. Firmę doceniają globalne koncerny. Jej plany zakładają kolejny przełom technologiczny w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.- Bardzo dziękuję kapitule za dostrzeżenie małej firmy z podkarpackiego Zaczernia. Jestem dumny i bardzo serdecznie dziękuję pracownikom, uważam że mam najlepszy zespół na świecie. W tym roku obchodzimy 15-lecie i swoistą wisienką na torcie jest otwarcie pierwszej na świecie fabryki szyb z powłoką kwantową. Pierwszej z trzech, które otworzymy. Kolejne kroki przed nami to szyby kwantowe w branży automotive, czeka nas ciekawa przyszłość dzięki współpracy z dużymi koncernami Guardianem i Pilkingtonem - mówił Dawid Cycoń, prezes i założyciel spółki ML System. - Chcę także podziękować mojej wspólniczce, a prywatnie żonie. Bez niej spółka nie osiągnęłaby tego, co widzimy obecnie - dodał.Hasło otwierające uzasadnienie nagrody brzmi: ESG (E: environmental, S: social responsibility, G: corporate governance), czyli środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny. Polski potentat sektora chemicznego Ciech przyjął odważną strategię opartą na niezwykle dziś cenionych parametrach.Ciech ma fabryki w Polsce, w Niemczech i w Rumunii. Zatrudnia 3 tys. osób. Jest jednym z największych polskich eksporterów. Biznesowy wzrost łączy z regułami zrównoważonego rozwoju, wpisując się w ten sposób w plan zmieniania świata zapisany w Agendzie 2030. Na czele listy swych celów zarząd spółki umieścił możliwie jak najszybsze osiągnięcie neutralności klimatycznej i dalszy rozwój bez zwiększania zapotrzebowania na energię.- Składam gorące podziękowania dla wszystkich tych, którzy pracowali na tę nagrodę. Wyróżnienie to potwierdza, że odważnie patrzymy w przyszłość, że obraliśmy właściwy kurs. Ta nagroda to duże wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy. Nasze działania mają sens. Zachęcam wszystkich do aktywnego wdrażania założeń jakie niesie za sobą ESG, czyli dbałość o środowisko, społeczną odpowiedzialność i ład korporacyjny. ESG to już nie jest moda, więc warto tutaj być na przedzie. Pracuje nad tym wiele osób i cieszę się, że jest to doceniane - stwierdził Dawid Jakubowicz, prezes Ciechu.

Nagrodą WNP Award 2022 wyróżniony został Alstom - obecny w od lat Polsce światowy lider branży zrównoważonego i inteligentnego transportu.



Alstom jest największym producentem taboru szynowego w Polsce. W jedenastu oddziałach pracuje ponad 4 tys. osób. Firma jest producentem pierwszego na świecie, sprawdzonego w ruchu komercyjnym pociągu wodorowego. Jego niskoemisyjne pojazdy jeżdżą w wielu europejskich metropoliach. Nowoczesne, miejskie pociągi wyprodukowane w Chorzowie trafiły m.in. do Dubaju.





ZE PAK

- Chcę bardzo serdecznie podziękować naszym pracownikom. Od 25 lat staramy się transformować kraj w dziedzinie mobilności. W 2010 roku Alstom to było 500 osób w jednej fabryce, dziś możemy pochwalić się zespołem liczącym 4000 osób w 11 lokalizacjach. Część z państwa zapewne przyjechała tutaj pendolino, którego Alstom jest producentem. W przyszłości skorzystacie państwo z wodorowych pociągów, które produkujemy. Wciąż chcemy faktycznie zmieniać polski transport. Dziękuję za to wyróżnienie organizatorom, a zgromadzonym życzę owocnej przyszłości - podkreślił Sławomir Cyza, dyrektor zarządzający Alstomu w Polsce, na Ukrainie i w Krajach Bałtyckich.

W gronie laureatów WNP Awards znalazł się Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” - lider transformacji energetycznej wśród wielkich wytwórców energii konwencjonalnej w Polsce.



Zarząd Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin podjął decyzję o fundamentalnej zmianie miksu energetycznego. ZE PAK odchodzi od węgla, zastępując go źródłami odnawialnymi. Uruchomiono, wybudowaną kosztem prawie 164 mln zł, największą w Polsce elektrownię słoneczną.



Grupa Polsat Plus wraz z konińskimi elektrowniami planuje zainwestowanie do 2026 roku ponad 5 mld zł w fotowoltaikę, biomasę, farmy wiatrowe oraz termiczną obróbkę odpadów. Strategia obejmuje też rozwijanie technologii wodorowych - od wytwarzania, poprzez magazynowanie i dystrybucję aż po produkcję wodorowych autobusów.





ABB

APA Group

Fundusze VC i PE w Polsce

Grupa WB

- Dziękuję za to wyróżnienie. Za nami rok bardzo ciężkiej pracy, dedykuję nagrodę większościowemu akcjonariuszowi spółki, panu Zygmuntowi Solorzowi, a także pozostałym akcjonariuszom. Jesteśmy operatorem w jednym z sześciu rejonów górniczych i ta transformacja w Wielkopolsce to gigantyczne wyzwanie. Po 70 latach eksploatacji węgla kamiennego trzeba po sobie posprzątać. Rozumiemy znaczenie transformacji energetycznej, która jest ogromnym wyzwaniem i staramy się je należycie wykonywać - podziękował Piotr Woźny, prezes ZE PAK.W trakcie gali nagrodzony został ABB – międzynarodowy koncern obecny w Polsce od trzech dekad, lider dostawców nowoczesnych rozwiązań technologicznych.Polskie zakłady szwajcarskiego potentata są znaczącymi eksporterami. Do odbiorców w Europie, Stanach Zjednoczonych i Australii trafiają m.in. zaawansowane systemy zasilania transportu. Rozwiązania z dziedziny energetyki, automatyzacji i robotyki, elektromobilności oraz cyfryzacji służą spółkom energetycznym, przemysłowym, transportowym i infrastrukturalnym. Wspierają instytucje użyteczności publicznej. ABB uczestniczy także w rozwijaniu polskiego rynku wodoru. W Krakowie działa jedno z ośmiu centrów badawczych koncernu.- Dziękuję za tę nagrodę; w tym roku obchodzimy 30-lecie obecności w Polsce i zastanawiałem się, jak to odpowiednio spuentować, żeby pokazać, jaką zmianę przeszło ABB i polska gospodarka przez te 30 lat. Posłużę się w tym celu takim przykładem: ABB w Polsce na początku swojej drogi większość produktów eksportowała. 30 lat temu hitem eksportowym były śruby okrętowe. Teraz, po 30 latach hitem jest usługa - zdalna obsługa systemu informatycznego do mobilnego monitorowania stanu statków. 30 lat, branża ta sama, a różnica gigantyczna. Te 30 lat to wielka transformacja i szansa na wprowadzenie dalszych zmian w polskiej gospodarce - mówił Tomasz Wolanowski, prezes ABB w Polsce.Laureatem nagrodzonym w trakcie gali została APA Group – polska, prywatna firma działająca w obszarze technologii Przemysłu 4.0.Główną specjalizacją APA Group jest inteligentna automatyka przemysłowa i sterowanie budynkami. Rozwiązania aplikowane są także w systemach zarządzania miastami. Innowacyjna aktywność opiera się na współpracy z naukowcami z Politechniki Śląskiej. APA Group intensywnie przekonuje przedsiębiorców i menedżerów do automatyzacji i sztucznej inteligencji. Ma własne Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0.- Wielkie podziękowania dla kapituły za docenienie naszych wysiłków. Od lat sumiennie wdrażamy procesy automatyzacji polskiego przemysłu, staramy się łączyć naukę z biznesem, aby sprostać wyzwaniom technologicznym nowoczesnego świata. Chcemy wpisać Polskę w globalny łańcuch dostaw, bo - nie ukrywajmy - świat nam ucieka. Dziękuję także w imieniu wybitnych ludzi, których mam zaszczyt reprezentować - ludzi wierzących w kluczową rolę cyfryzacji w nieuchronnych zmianach systemowych - mówił Artur Pollak, prezes APA Group. - Chcę podkreślić, że musimy wiele zrobić, a przede wszystkim mądrze inwestować, bo nie stać nas na pomyłki. Musimy dzielić się wiedzą i musimy połączyć siły aby osiągnąć sukces - dodał.Laureatem WNP Awards zostały działające w Polsce fundusze venture capital i private equity. Nagrodzono je za to, że przyczyniają się do rozwoju polskich firm.Fundusze venture capital i private equity wprowadzają do polskiej gospodarki nowoczesny know-how, pomagają wdrażać nowe technologie i efektywne modele zarządzania. Pozwalają przedsiębiorcom szybko zwiększać skalę działania i zdobywać nowe rynki. Spółki portfelowe funduszy od lat zasilają publiczny rynek kapitałowy. Widać je w najważniejszych indeksach GPW.- Jesteśmy zaszczyceni, że możemy odebrać to wyróżnienie w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. To dla nas ogromna duma i motywacja do dalszej pracy nad stworzeniem optymalnych warunków dla rozwoju biznesu w Polsce - mówiła Małgorzata Bobrowska-Jarząbek, współzałożycielka i partner zarządzający w funduszu Resource Partners.- Tę nagrodę odbieramy w imieniu wszystkich funduszy w private equity w Polsce. Te fundusze to 1600 transakcji w ciągu ostatnich 20 lat. Dziękuję pracownikom, a w szczególności zarządom firm, które pracują w Polsce - dodał Tomasz Swieboda, partner w funduszu Inovo Venture Partners.Za technologie z najwyższej półki nagrodzona została Grupa WB – prywatny podmiot polskiego sektora obronnego, twórca zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla wojska, przemysłu oraz infrastruktury.Grupa WB zatrudnia ponad 1200 osób. Połowa z nich to inżynierowie działów badawczo-rozwojowych. Marka WB znana jest na kilkudziesięciu rynkach – od Stanów Zjednoczonych po Malezję. Grupa tworzy dla wojska oraz gospodarki systemy łączności i komunikacji, technologie wykorzystywane w infrastrukturze transportowej, w monitoringu i elektromobilności. Rozwija systemy bezzałogowe, czyli drony sprawdzające się w najróżniejszych misjach.- Dziękuję kapitule, jesteśmy bardzo dumni z wyróżnienia, tym bardziej, że obchodzimy 25-lecie działalności. Szybko się rozwijamy, 25 lat temu było nas 10 osób, teraz jest prawie 1400. To, co najbardziej cieszy, to fakt, że nasza wyobraźnia nie zna granic i kierunkujemy się nie tylko na zielone elementy, ale też zieloną konsumpcję i wpływ na transformację energetyczną. Nasze wyzwanie to skuteczne magazynowanie energii, na czym się skupiamy, bo bez efektywnego wykorzystania energii nie będzie prężnie działającego przemysłu - podsumował Piotr Wojciechowski, prezes Grupy WB. - Szczególne podziękowania należą się pracownikom oraz ich rodzinom. Bo to rodziny wspierają ich w pracy - tolerują wiele godzin wyrzeczeń, abyśmy mogli tworzyć nowe technologie. Bardzo serdecznie dziękuję za tę cierpliwość - podkreślił.